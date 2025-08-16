Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Mưa lớn gây sạt lở, sập cầu làm một tuyến đường ở Đồng Nai bị chia cắt

HƯƠNG CHI - MẠNH THẮNG ​
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơn mưa kéo dài từ chiều muộn đến tối gây ảnh hưởng nhiều khu vực của tỉnh Đồng Nai, trong đó một tuyến đường bị chia cắt do sạt lở, sập cầu.

Tối 15/8, lãnh đạo phường Chơn Thành (Đồng Nai) cho biết, lực lượng chức năng đang túc trực, bảo vệ hiện trường, nơi cầu đường số 40 bị sập, sụt lún.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân lưu thông qua khu vực khác an toàn.

dn-1.jpg
Tuyến đường được phong tỏa, đặt biển báo để đảm bảo an toàn cho người dân

Chiều muộn đến tối cùng ngày, mưa lớn kéo dài khiến một đoạn cầu trên đường số 40 thuộc khu phố Minh Thành 5, phường Chơn Thành bị sập, lún. Rất may thời điểm xảy ra sự cố không có người qua lại.

Tại hiện trường, một phần cầu bị nước cuốn trôi, gần đó mặt đường bị sụt lún nghiêm trọng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo 2 phía bên cầu, đồng thời túc trực tại hiện trường.

dn-0.jpg
Khu vực cầu khi chưa bị sụt lún
dn.jpg
Mưa lớn từ chiều muộn đến tối gây sạt lở vị trí cầu trên đường số 40

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang phối hợp, khẩn trương khắc phục sự cố. Trong thời gian chờ xử lý hậu quả do thiên tai gây ra, người dân trong khu vực sẽ chọn lộ trình đi lại phù hợp.

HƯƠNG CHI - MẠNH THẮNG ​
#Đồng Nai #Chơn Thành #chia cắt #sạt lở #đường #cầu #sập cầu #phong tỏa #mưa

Xem thêm

Cùng chuyên mục