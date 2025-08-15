Tiếp xúc nước bẩn mùa mưa lũ coi chừng biến chứng nặng vì viêm da nhiễm trùng

TPO - Hiện đang trong những ngày nhiều địa phương có mưa lớn nguy cơ gây ngập úng cao. Đây chính là nguyên nhân khiến Bệnh viện Da liễu Trung ương thường tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị viêm da nhiễm trùng. Có những bệnh nhân bị viêm da nhiễm trùng nặng do tự ý điều trị và chăm sóc không đúng cách.

Bác sĩ, Ths. Nguyễn Thị Hà Minh, khoa điều trị bệnh da Nam giới (Bệnh viện Da liễu Trung ương) cho biết viêm da nhiễm trùng là tình trạng vi khuẩn, virus, nấm hoặc kí sinh trùng xâm nhập vào da qua vết thương hở hoặc vùng da bị tổn thương gây viêm nhiễm và các triệu chứng khác. Trong đó, vi khuẩn là tác nhân thường gặp nhất gây nhiễm trùng da. Loại vi khuẩn phổ biến gây nhiễm trùng da là Staphylococcus aureus và Streptococcus pyogenes. Các loại vi khuẩn này thường sống trên da hoặc trong mũi, miệng. Chúng có thể xâm nhập vào cơ thể qua vết thương hở, dù là vết thương nhỏ. Ngoài ra còn có rất nhiều loại vi khuẩn khác gây ra tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng như trực khuẩn mủ xanh, trực khuẩn Whitmore, vi khuẩn kị khí …

Các triệu chứng của nhiễm trùng da rất đa dạng, phụ thuộc vào loại nhiễm trùng, nguyên nhân gây bệnh và tình trạng sức khỏe của mỗi người. Tuy nhiên, một số triệu chứng thường gặp bao gồm ban đỏ trên da, mụn mủ, bọng nước, trợt loét có giả mạc, có thể xuất hiện tình trạng viêm mô bào sưng nóng đỏ, phù nề lan rộng.

Biến chứng nặng nếu không điều trị đúng cách

Bệnh nhân có thể đau, ngứa. Ngoài ra, một số trường hợp có thể kèm theo các triệu chứng như sốt. Nếu không được điều trị kịp thời có thể xảy ra các biến chứng như: nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não, viêm não, viêm phổi, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

Đặc biệt trong giai đoạn ngập lụt thì rất dễ xảy ra tình trạng viêm da nhiễm trùng do người dân phải tiếp xúc với nước bẩn và không có nước sạch để vệ sinh, sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra, có rất nhiều trường hợp bệnh nhân tự đi mua thuốc, điều trị các phương pháp dân gian cũng như điều trị tại các phòng khám tư không đúng chuyên môn. Chính vì vậy tình trạng nhiễm trùng da có thể nặng hơn rất nhiều.

Nguy cơ nhiễm trùng da khi tiếp xúc với nước bẩn

Khuyến cáo

Theo bác sĩ, thời điểm này người dân cần lưu ý các bệnh thường gặp như: nấm da, viêm da tiếp xúc, nhiễm khuẩn da do virus, ghẻ... Đặc biệt, bệnh nấm da dễ phát triển khi da ẩm ướt. TS Vũ Thái Hà, Trưởng khoa Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc (Bệnh viện Da liễu Trung ương), khuyến cáo người dân cần giữ khô ráo cơ thể, đặc biệt là tay, chân và các vùng nếp gấp; vệ sinh sạch sẽ vùng da tổn thương và điều trị bằng thuốc chống nấm theo hướng dẫn của bác sĩ.

Với những người phải ở lâu trong vùng ngập lụt, sau khi thoát khỏi tình trạng này, nên tắm bằng xà phòng hoặc sữa tắm có tính axit nhẹ, lau khô cơ thể, chú ý các kẽ chân, bẹn, nách. Nếu xuất hiện triệu chứng bất thường, cần đến khám tại cơ sở da liễu gần nhất.

Mưa lũ, ngập úng cũng làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn da như chốc, nhọt, viêm nang lông, viêm mô bào... do điều kiện vệ sinh kém, da bị xây xát và hàng rào bảo vệ bị tổn thương. Các biểu hiện thường gặp gồm sưng nóng đỏ đau, mụn mủ hoặc vảy tiết. Trường hợp nhẹ có thể dùng dung dịch sát khuẩn hoặc thuốc bôi kháng sinh; trường hợp nặng cần dùng kháng sinh toàn thân.

Ngoài ra, bệnh ghẻ và chấy rận cũng dễ bùng phát khi vệ sinh kém và môi trường sống chật chội. Ghẻ do ký sinh trùng Sarcoptes scabiei gây ra, thường xuất hiện ở các nếp gấp như kẽ tay, nách, bụng, vùng sinh dục... và gây ngứa dữ dội về đêm.

Khi bị tình trạng viêm da nhiễm trùng, bệnh nhân cần đi khám bác sĩ chuyên khoa da liễu để được điều trị đúng, kịp thời, tránh để bệnh gây ra biến chứng. Người bệnh hoặc người nhà của bệnh nhân không nên tự chẩn đoán, tự mua thuốc điều trị sẽ làm cho bệnh nặng hơn, thậm chí có thể có biến chứng nghiêm trọng.