Lấy da bụng tạo ngực, bước tiến mới trong tái tạo sau ung thư vú

TPO - Bằng kĩ thuật tái tạo vú từ chính mô tự thân, các bác sĩ không chỉ trả lại vòng một tự nhiên cho người bệnh mà còn giúp cải thiện đáng kể vóc dáng, mang đến “lợi ích kép” hiếm có trong một ca phẫu thuật.

Mất đi vòng một sau phẫu thuật ung thư, chị L.N.T (Thanh Hóa) từng nghĩ mình sẽ phải sống cả đời với khiếm khuyết ấy. Thế nhưng, chỉ sau một ca mổ đặc biệt tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, chị không chỉ tìm lại sự tự tin mà còn sở hữu vóc dáng cân đối hơn trước.

Cách đây 5 năm, chị T. phát hiện ung thư vú và phải trải qua phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, để rồi khuyết hoàn toàn vú trái. Khác với nhiều bệnh nhân sau điều trị thường gầy sút, chị vẫn giữ thể trạng tốt, vùng bụng dưới tích nhiều mỡ, da thừa dày khoảng 5 cm, kèm tình trạng sổ cân cơ thành bụng.

Sau khi thăm khám toàn diện, ê-kíp Tạo hình – Thẩm mĩ quyết định áp dụng phương pháp tái tạo vú bằng mô tự thân. Đây là kĩ thuật tận dụng chính mỡ và da bụng dưới của bệnh nhân để phục hồi vòng một, đồng thời thu gọn bụng mang lại kết quả thẩm mĩ và cải thiện sức khỏe trong cùng một ca mổ.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân T.

Thách thức của một kĩ thuật “cân não”

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Linh, thành viên ê-kíp mổ, cho biết đây là một trong những kĩ thuật phức tạp nhất của tạo hình thẩm mĩ. Khó khăn lớn nhất là bệnh nhân từng hóa xạ trị vùng ngực, khiến mạch máu vị trí nhận teo nhỏ, xơ cứng và chất lượng kém, trong khi cần một vạt mô rất lớn. “Có thể hình dung như một mảnh đất rộng nhưng nguồn nước lại hạn chế, từng thao tác vi phẫu phải đạt độ chính xác tuyệt đối. Chỉ cần miệng nối hẹp hơn một chút, lưu lượng máu giảm là sự sống còn của vạt sẽ bị đe dọa ngay” bác sĩ Linh chia sẻ.

Trong ca mổ này, các bác sĩ sử dụng vạt mô dài 30 cm, rộng 15 cm, dày 5 cm, thể tích hơn 400 ml. Quy trình gồm lấy toàn bộ mảng da, mỡ bụng dưới cùng cuống mạch nuôi, chuyển lên ngực, nối vi phẫu mạch máu vạt với mạch máu tại vùng nhận, sau đó cuộn và tạo hình bầu vú mới. Vùng bụng được xử lí theo kĩ thuật thẩm mĩ: siết eo, kéo da, tạo hình lại rốn. Toàn bộ ca phẫu thuật đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, kiểm soát chặt chẽ từng thao tác và theo dõi sát sau mổ để bảo đảm vạt sống ổn định.

Sau phẫu thuật bệnh nhân hồi phục tốt.

Sau 10 ngày, vạt sống hoàn toàn, bầu vú mới ổn định hình dạng, vùng bụng gọn gàng. Bệnh nhân phục hồi tốt, hài lòng với kết quả và dự kiến xuất viện trong tuần. Bác sĩ, TS. Dương Mạnh Chiến, Trưởng ê-kíp nhận định, tái tạo vú bằng mô tự thân đặc biệt phù hợp với bệnh nhân có đủ mô vùng bụng. Ưu điểm của kĩ thuật là bầu vú mềm mại, tự nhiên, biến đổi thể tích đồng bộ với cân nặng và tránh được các nhược điểm của túi độn như nguy cơ bao xơ co thắt hay thiếu da. “Tuy nhiên, đây là kĩ thuật đòi hỏi kế hoạch mổ tỉ mỉ, từ lựa chọn và chuẩn bị mạch nhận, thiết kế đường hầm vạt, chiến lược tạo hình cho đến quy trình theo dõi sau mổ, nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả thẩm mĩ lâu dài”, bác sĩ Chiến nhấn mạnh.

Ca phẫu thuật không chỉ giúp khôi phục vòng một tự nhiên, cân đối mà còn cải thiện đáng kể vóc dáng vùng bụng, khẳng định giá trị của kĩ thuật vạt da - mỡ bụng tự thân khi được áp dụng đúng chỉ định và quy trình.