Mẹ chọn 'giờ đẹp' để sinh mổ, con tử vong sau hai ngày chào đời

TPO - Chỉ vì mong con sinh ra vào “ngày lành, giờ đẹp”, một gia đình đã mất đi đứa con mới chào đời chỉ sau hai ngày ngắn ngủi. Nỗi đau ấy không chỉ là câu chuyện riêng của họ, mà còn là lời cảnh tỉnh cho thói quen đang ngày càng phổ biến, sinh mổ chủ động khi mẹ chưa chuyển dạ, chỉ để chạy theo niềm tin phong thủy, bỏ qua những cảnh báo y khoa.

Sinh thường vẫn được các chuyên gia y tế khẳng định là phương pháp tự nhiên, an toàn nhất cho cả mẹ và trẻ sơ sinh. Mổ lấy thai chỉ nên thực hiện khi có chỉ định y khoa rõ ràng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay không ít gia đình vẫn chọn sinh mổ chủ động để “chọn ngày giờ đẹp” với hi vọng con sinh ra sẽ may mắn, thuận lợi. Lựa chọn này, đáng tiếc thay, có thể để lại hậu quả nghiêm trọng, thậm chí cướp đi mạng sống của trẻ.

Bi kịch từ một ca “chọn giờ sinh”

Mới đây, tại Trung tâm Sơ sinh (Bệnh viện Nhi Trung ương), một bé trai hai ngày tuổi đã không qua khỏi sau ca sinh mổ ở tuần thai 37, được thực hiện theo yêu cầu của gia đình để “chọn ngày giờ đẹp”.

Ngay sau khi chào đời, bé xuất hiện tình trạng suy hô hấp, phải thở oxy và được chuyển viện khẩn cấp. Khi tới Trung tâm Sơ sinh, bé đã tím tái, suy tuần hoàn nặng, được chẩn đoán tăng áp lực động mạch phổi nặng. Dù các bác sĩ đã áp dụng những kỹ thuật hồi sức cao như thở máy, dùng surfactant, thở iNO, tình trạng bé vẫn không cải thiện và đã tử vong.

Theo các bác sĩ, thời gian qua, không ít trường hợp trẻ sơ sinh rơi vào nguy kịch sau khi sinh mổ chủ động khi chưa có chuyển dạ, chỉ vì gia đình muốn “ngày giờ đẹp”.

Trẻ suy hô hấp sau sinh mổ chủ động được điều trị tích cực tại Trung tâm Sơ sinh – Bệnh viện Nhi Trung ương

Sinh mổ không phải lựa chọn an toàn tuyệt đối

Theo báo cáo chăm sóc sức khỏe bà mẹ – trẻ em của Bộ Y tế năm 2022, tỉ lệ sinh mổ tại Việt Nam chiếm gần 37% tổng số ca sinh, cá biệt một số bệnh viện lên tới 50-60%, cao gấp nhiều lần so với mức 10-15% mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo. Một phần nguyên nhân đến từ tâm lí chọn ngày, giờ sinh; bên cạnh đó, những ca có nguy cơ sản khoa cao cũng được bác sĩ chỉ định mổ để đảm bảo an toàn.

Các chuyên gia cảnh báo, sinh mổ, dù phổ biến hơn trước, vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn sinh thường. Đối với mẹ, sinh mổ dễ gây mất máu, nhiễm trùng hậu sản, thời gian hồi phục lâu hơn. Với trẻ, sinh mổ chưa có chuyển dạ làm tăng nguy cơ suy hô hấp, rối loạn miễn dịch và chậm thích nghi với môi trường bên ngoài.

Lợi ích rõ rệt của sinh thường

Sinh thường (qua đường âm đạo) giúp mẹ phục hồi nhanh hơn, ít biến chứng, tiết kiệm chi phí, dễ tiết sữa và có trải nghiệm trọn vẹn hành trình “vượt cạn”. Với trẻ, quá trình chuyển dạ giúp tống chất nhầy ra khỏi phổi, giảm nguy cơ suy hô hấp, đồng thời tiếp nhận hệ vi sinh có lợi từ mẹ, hỗ trợ phát triển miễn dịch và tiêu hóa. Trẻ sinh thường cũng được dễ dàng thực hiện da kề da và bú mẹ sớm, tăng sự gắn kết và phát triển thể chất, cảm xúc từ những giờ đầu đời.

Các bác sĩ khuyến cáo, sức khỏe và sự an toàn của mẹ, bé luôn phải đặt lên hàng đầu. Mổ lấy thai chỉ nên thực hiện khi có chỉ định y khoa. Thay vì đặt nặng chuyện “chọn giờ đẹp”, mẹ bầu nên khám thai định kỳ, chọn cơ sở y tế uy tín và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm để hành trình sinh nở an toàn, trọn vẹn và mang đến khởi đầu tốt đẹp nhất cho con.