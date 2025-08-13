Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Có thể phát hiện sớm ung thư thanh quản từ âm thanh giọng nói của bạn

Hà Thu

TPO - Ung thư thanh quản là một gánh nặng y tế công cộng đáng kể. Năm 2021, ước tính có 1,1 triệu ca ung thư thanh quản trên toàn thế giới và khoảng 100.000 người tử vong vì căn bệnh này. Các yếu tố nguy cơ bao gồm hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia và nhiễm virus papilloma ở người. Tiên lượng sống sót sau 5 năm của ung thư thanh quản dao động từ 35% đến 78% khi được điều trị, tùy thuộc vào giai đoạn của khối u và vị trí của nó trong thanh quản.

Có thể nhận biết sớm ung thư thanh quản bằng... AI

Phát hiện sớm ung thư là chìa khóa cho triển vọng của bệnh nhân. Hiện nay, ung thư thanh quản được chẩn đoán thông qua nội soi mũi và sinh thiết, những thủ thuật xâm lấn, tốn kém. Việc tìm được bác sĩ chuyên khoa có thể thực hiện các thủ thuật này có thể mất thời gian, gây ra sự chậm trễ trong chẩn đoán.

5.jpg

Giờ đây, các nhà nghiên cứu đã chứng minh trên tạp chí Frontiers in Digital Health rằng những bất thường ở dây thanh quản có thể được phát hiện thông qua âm thanh giọng nói. Những "tổn thương dây thanh quản" này có thể lành tính, chẳng hạn như các nốt sần hoặc polyp, nhưng cũng có thể là dấu hiệu của giai đoạn đầu ung thư thanh quản.

Những kết quả chứng minh nguyên tắc này mở ra cánh cửa cho một ứng dụng mới của Trí tuệ nhân tạo (AI): nhận biết các giai đoạn cảnh báo sớm của bệnh ung thư thanh quản từ các bản ghi âm giọng nói.

Tiến sĩ Phillip Jenkins, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ về tin học lâm sàng tại Đại học Khoa học và Sức khỏe Oregon, Mỹ và là tác giả liên hệ của nghiên cứu, cho biết: "Chúng tôi chứng minh rằng với tập dữ liệu này, chúng tôi có thể sử dụng các dấu hiệu sinh học về giọng nói để phân biệt giọng nói của những bệnh nhân bị tổn thương dây thanh quản với những bệnh nhân không bị tổn thương như vậy".

Bộ dữ liệu Bridge2AI-Voice giải mã dấu hiệu ung thư thanh quản

Jenkins và các đồng nghiệp là thành viên của dự án "Bridge2AI-Voice" thuộc liên minh "Bridge to Artificial Intelligence" (Bridge2AI) của Viện Y tế Quốc gia của Mỹ, một nỗ lực toàn quốc nhằm ứng dụng AI vào các thách thức y sinh phức tạp. Tại đây, họ đã phân tích các biến thể về tông giọng, cao độ, âm lượng và độ rõ ràng trong phiên bản đầu tiên của bộ dữ liệu Bridge2AI-Voice công khai, với 12.523 bản ghi âm giọng nói của 306 người tham gia từ khắp Bắc Mỹ.

Các nhà nghiên cứu tập trung vào sự khác biệt trong một số đặc điểm âm thanh của giọng nói: ví dụ, tần số cơ bản trung bình (cao độ); độ rung, sự thay đổi cao độ trong giọng nói; độ rung, sự thay đổi biên độ; và tỷ lệ hài hòa trên tiếng ồn, thước đo mối quan hệ giữa các thành phần hài hòa và tiếng ồn của giọng nói.

Các tác giả kết luận rằng, sự thay đổi đặc biệt trong tỷ lệ hài hòa/nhiễu có thể hữu ích trong việc theo dõi diễn biến lâm sàng của các tổn thương dây thanh quản và phát hiện ung thư thanh quản ở giai đoạn đầu, ít nhất là ở nam giới.

Jenkins cho biết: "Kết quả của chúng tôi cho thấy các tập dữ liệu lớn, đa tổ chức, có nguồn gốc đạo đức như Bridge2AI Voice có thể sớm giúp biến giọng nói của chúng ta thành một dấu ấn sinh học thực tế về nguy cơ ung thư trong chăm sóc lâm sàng".

"Để chuyển từ nghiên cứu này sang một công cụ AI có khả năng nhận diện tổn thương dây thanh quản, chúng tôi sẽ huấn luyện các mô hình bằng cách sử dụng một bộ dữ liệu ghi âm giọng nói lớn hơn, được dán nhãn bởi các chuyên gia. Sau đó, chúng tôi cần kiểm tra hệ thống để đảm bảo nó hoạt động tốt như nhau đối với cả nam và nữ", Jenkins cho biết thêm.

"Các công cụ chăm sóc sức khỏe dựa trên giọng nói hiện đang được thử nghiệm. Dựa trên những phát hiện của chúng tôi, tôi ước tính rằng với bộ dữ liệu lớn hơn và xác nhận lâm sàng, các công cụ tương tự để phát hiện tổn thương dây thanh quản có thể được đưa vào thử nghiệm thí điểm trong vài năm tới", Jenkins dự đoán.

Hà Thu
MedicalXpress
#giọng nói #AI #Trí tuệ nhân tạo #ung thư thanh quản

Xem thêm

Cùng chuyên mục