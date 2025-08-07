Tưởng nốt ruồi, hóa ra ung thư tế bào đáy

TPO - Thời gian gần đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân có tổn thương giống nốt ruồi, đa dạng về hình thái, bờ tổn thương không rõ ràng, loét và tái phát sau nhiều lần điều trị bằng laser phải đến bệnh viện khám và xử trí.

Ngày 23/7, bệnh nhân nam, gần 40 tuổi đến bệnh viện khám do trên mặt có tổn thương màu đen loang lổ, ổ loét tại trung tâm tổn thương, khối u thâm nhiễm vừa. Bệnh nhân đã nhiều lần khám tại bệnh viện ở nước ngoài, được chẩn đoán là nốt ruồi, điều trị bằng đốt laser nhưng tổn thương không hết hoàn toàn và tái phát trở lại. Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết thấy trên mặt có tổn thường màu đen dạng nốt ruồi với kích thước ban đầu khoảng 2-3mm, thay đổi theo thời gian, sau khi điều trị bằng đốt laser, kích thước tăng dần, màu sắc bất đồng nhất, loét, thâm nhiễm tổ chức mô dưới da, do đó bệnh nhân đã tìm đến Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Qua thăm khám tại Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mĩ và Phục hồi chức năng, bệnh nhân được khám, chỉ định xét nghiệm máu, siêu âm, chụp dermoscopy – một xét nghiệm đặc thù trong chuyên ngành Da liễu và sinh thiết khối u và được chẩn đoán xác định là Ung thư tế bào đáy tái phát vùng má trái.

Bệnh nhân đã được điều trị bằng phương pháp phẫu thuật Mohs. Đây là phương pháp được lựa chọn đầu tiên trong điều trị ung thư tế bào đáy. Phẫu thuật Mohs có ưu điểm là kiểm soát được tế bào ung thư được loại bỏ khỏi cơ thể và tiết kiệm được vùng da lành. Điều này rất có ý nghĩa đối với việc áp dụng điều trị những tổn thương ở vùng mặt, giúp cho kết quả thẩm mỹ cao và bảo tồn tối đa chức năng của các cơ quan như mắt, mũi, miệng. Sau 1 tuần điều trị, vết mổ đã ổn định, bệnh nhân đã được xuất viện.

Theo bác sĩ, TS. Nguyễn Hữu Quang, Phó trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mĩ và Phục hồi chức năng, Phó trưởng nhóm chuyên môn ung thư tế bào hắc tố, tổn thương ban đầu của ung thư tế bào đáy giống với nốt ruồi, vì vậy người dân có thể nhầm lẫn và bỏ qua các dấu hiệu dễ nhận biết.

Bệnh ung thư tế bào đáy thường xuất hiện vùng mặt và kích thước tăng dần theo thời gian, tuy nhiên tỉ lệ bệnh nhân được điều trị khỏi bằng phương pháp phẫu thuật Mohs là khá cao (trên 90% theo một số nghiên cứu và tổng hợp tại bệnh viện) nếu được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời. Dấu hiệu nhận biết ung thư tế bào đáy là các tổn thương gồ cao bề mặt da, màu đen và vùng mặt, theo thời gian tăng dần về kích thước, thay đổi màu sắc.

Bác sĩ Quang cũng khuyến cáo người dân nếu gặp những dấu hiệu như trên thì nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị, tránh các hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Hình ảnh ung thư tế bào đáy trên Dermoscopy

﻿Ảnh:Bác sĩ Nguyễn Hữu Quang

Phòng ngừa

Cách phòng ngừa ung thư biểu mô tế bào đáy tốt nhất là tránh để da bị cháy nắng, đặc biệt là khi còn trẻ. Những người thuộc chủng tộc da trắng và có bệnh sử gia đình ghi nhận mắc ung thư biểu mô đáy cần thực hiện các biện pháp tránh nắng hàng ngày và duy trì suốt đời.

Ở trong nhà hoặc dưới bóng râm vào thời điểm giữa ngày (10-15h) nhằm tránh tia UV mạnh nhất trong ngày; thoa kem chống nắng có chỉ số bảo vệ cao SPF30+ lên vùng da tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp nếu ở ngoài trời, sử dụng hằng ngày và bôi cách mỗi 2 giờ; mặc quần áo che chắn kĩ càng, kết hợp sử dụng kính râm và mũ rộng vành để che những phần da có thể tiếp xúc trực tiếp ánh nắng; tránh sử dụng giường tắm nắng, phòng tắm nắng.

Gần như tất cả bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào đáy có thể sống thêm trên 5 năm kể từ thời điểm chẩn đoán. Tuy ung thư tế bào đáy hiếm khi di căn đến các mô, cơ quan khác trong cơ thể nhưng chúng có thể lan rộng, xâm nhập các mô lành. Bệnh nhân ung thư biểu mô đáy có thể gây giảm chất lượng sống do ung thư ảnh hưởng đến các cơ quan như tai, mắt, miệng, xương, hoặc gây tử vong khi di căn đến những cơ quan trọng yếu trong cơ thể.