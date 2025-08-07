Người đàn ông bị tổn thương nghiêm trọng vùng kín do nổ bình ga mini

TPO - Một vụ tai nạn hi hữu vừa xảy ra tại Hà Nội, khi một người đàn ông trung niên bị chấn thương nghiêm trọng vùng kín do nổ bình ga mini trong lúc đang ngồi ăn lẩu cùng gia đình.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai đã phẫu thuật khẩn cấp, kịp thời bảo tồn tinh hoàn trái cho bệnh nhân, tránh nguy cơ hoại tử và mất chức năng sinh sản. Nạn nhân là một người đàn ông 47 tuổi. Khi đang tham gia bữa cơm sum họp cùng gia đình, chiếc bình ga mini bất ngờ phát nổ ngay dưới bàn ăn. Vụ nổ khiến bệnh nhân bị nhiều thương tích ở đùi, cẳng chân và đặc biệt nghiêm trọng là vùng kín với một vết thương hở tại bìu trái.

Sau khi được sơ cứu tại cơ sở y tế địa phương, bệnh nhân được chuyển gấp tới Bệnh viện Bạch Mai vì các dấu hiệu cho thấy tổn thương sâu, có nguy cơ ảnh hưởng tới chức năng sinh sản.

Tại Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, các bác sĩ đã thăm khám và siêu âm Doppler tinh hoàn, phát hiện một khối máu tụ lớn đang chèn ép và đẩy lệch tinh hoàn trái. Cùng lúc đó, bệnh nhân cũng được chẩn đoán gãy xương cẳng chân trái. Trước nguy cơ tinh hoàn bị hoại tử do thiếu máu nuôi dưỡng, ca phẫu thuật cấp cứu được tiến hành ngay trong đêm.

Khi mở bìu trái, ê kíp phẫu thuật bất ngờ phát hiện một mảnh nhựa cứng nghi là từ vỏ bình ga mini, có kích thước khoảng 1x2cm, cắm sâu vào trong mô bìu và gây xuất huyết ồ ạt. Dị vật được lấy ra cùng nhiều máu cục, tinh hoàn được giải phóng khỏi khối máu tụ và kiểm soát chảy máu triệt để.

Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Thanh, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật, tổn thương bên ngoài chỉ là một vết rách nhỏ khoảng 3cm, nhưng bên trong lại rất nghiêm trọng, nếu chậm trễ vài giờ, khả năng tinh hoàn bị hoại tử là rất cao.

Đến ngày 30/7, sau vài ngày điều trị hậu phẫu tích cực, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và được xuất viện trong tình trạng tinh hoàn trái được bảo tồn nguyên vẹn. Bác sĩ, TS. Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu, người có hơn 30 năm kinh nghiệm trong xử lí các ca chấn thương vùng kín, cho biết: “Mảnh vỡ từ bình ga mini có thể bay với gia tốc cực lớn, giống như một viên đạn ghém, tạo lực xuyên thấu cực mạnh. Tinh hoàn với cấu trúc mềm, nhiều mạch máu rất dễ bị tổn thương, nhưng biểu hiện ban đầu thường không rõ ràng khiến người bệnh dễ chủ quan. Nếu không phát hiện sớm và phẫu thuật kịp thời, hậu quả là hoại tử tinh hoàn, dẫn đến vô sinh, rối loạn nội tiết và sang chấn tâm lí lâu dài”.

Nhiều nguy hiểm rình rập người dùng từ bếp ga mini cũ

Những lưu ý cần thiết khi dung bình ga mini

Theo bác sĩ Tuấn, đây không phải là trường hợp cá biệt. Bình ga mini kém chất lượng đang tiềm ẩn nguy cơ lớn trong nhiều gia đình. Khi xảy ra nổ, các mảnh vỡ từ vỏ bình bằng kim loại hoặc nhựa có thể gây sát thương mạnh, đặc biệt nguy hiểm nếu bắn trúng các vùng nhạy cảm như vùng sinh dục. Không chỉ vậy, các thiết bị nén khí khác như bình xịt, bình ga du lịch hay bình camping nếu không đạt tiêu chuẩn an toàn, bị biến dạng hoặc tái sử dụng nhiều lần cũng có nguy cơ phát nổ tương tự.

Từ thực tế ca bệnh này, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần tuyệt đối không sử dụng lại bình ga mini đã qua sử dụng, không dùng các bình móp méo, hết hạn hay không còn tem nhãn rõ ràng. Khi sử dụng bếp ga mini, nên đặt xa người, xa tường và các vật dễ cháy. Nếu phát hiện bất kì dấu hiệu rò rỉ như xì khói, mùi ga lạ, phải dừng sử dụng ngay để tránh hậu quả đáng tiếc.

Về phía các cơ sở y tế tuyến dưới, bác sĩ Tuấn cho rằng chấn thương vùng kín do cháy nổ là một loại tai nạn hiếm gặp nhưng rất dễ bỏ sót tổn thương nếu không được thăm khám kĩ bằng các phương tiện hình ảnh học như siêu âm Doppler. Mắt thường nhiều khi không phát hiện được dị vật sâu hay mức độ máu tụ nguy hiểm. Việc chuyển bệnh nhân đến các cơ sở có chuyên khoa tiết niệu sâu là vô cùng quan trọng, giúp kịp thời đánh giá tổn thương, tránh biến chứng muộn như nhiễm trùng, vô sinh hay rối loạn nội tiết.

Đối với các cơ quan chức năng, vấn đề quản lí bình ga mini cần được siết chặt. Cần rà soát, kiểm tra chất lượng các sản phẩm lưu hành trên thị trường, cấm tuyệt đối việc tái chế, tái sử dụng bình ga cũ. Những vi phạm cần được xử lí nghiêm để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. “Thời gian vàng để cứu tinh hoàn chỉ tính bằng giờ. Đừng để sự cẩu thả của nhà sản xuất hay thói quen tiết kiệm sai cách cướp đi quyền làm cha của bất kỳ ai”, bác sĩ Tuấn khuyên.