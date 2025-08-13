Tiền tiểu đường đe dọa tính mạng với những người trong độ tuổi 20–54

TPO - Theo một bài báo được công bố trên JAMA Network Open, tiền tiểu đường (lượng đường trong máu cao hơn bình thường nhưng không đủ cao để được coi là tiểu đường) có nguy cơ đe dọa tính mạng ở những người trong độ tuổi 20–54 hơn so với những người lớn tuổi.

Tác giả chính Obinna Ekwunife, Tiến sĩ, phó giáo sư y khoa tại Trường Y và Khoa học Y sinh Jacobs thuộc Đại học Buffalo, Mỹ, cho biết: "Các tài liệu nghiên cứu vẫn chưa nhất quán, đặc biệt là khi tính đến các yếu tố biến đổi chính, chẳng hạn như tuổi tác, chủng tộc/sắc tộc và các bệnh đi kèm. Chúng tôi muốn tìm hiểu xem liệu những yếu tố này có ảnh hưởng đến mối liên hệ giữa tiền tiểu đường và tỷ lệ tử vong ở nhóm dân số trưởng thành đại diện toàn quốc tại Mỹ hay không".

Mối liên hệ giữa tiền tiểu đường và tỉ lệ tử vong

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ Khảo sát dinh dưỡng và sức khỏe quốc gia (NHANES) của Mỹ, một cuộc khảo sát quốc gia đang diễn ra do Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh thực hiện nhằm đo lường sức khỏe và dinh dưỡng của trẻ em và người lớn.

Nghiên cứu bao gồm dữ liệu từ 38.093 người tham gia, trong đó 9.971 người (26,2%) bị tiền tiểu đường. Nghiên cứu bao gồm cả người lớn từ 20 tuổi trở lên. Họ được coi là tiền tiểu đường, hoặc nếu hemoglobin A1c, mức đường huyết trung bình ba tháng của họ, nằm trong khoảng từ 5,7% đến 6,4%.

Dữ liệu cho thấy mối liên quan đáng kể giữa tiền tiểu đường và tỷ lệ tử vong trước khi các nhà nghiên cứu kiểm soát các biến số về nhân khẩu học, các yếu tố lối sống và bệnh lý đi kèm.

Tuy nhiên, chúng tôi phát hiện ra rằng mối quan hệ đáng kể giữa tiền tiểu đường và tỷ lệ tử vong vẫn được duy trì sau khi điều chỉnh khi phân tích tập trung vào người lớn trong độ tuổi từ 20–54", Ekwunife cho biết.

Ông giải thích rằng người lớn tuổi có khả năng mắc nhiều bệnh lý đi kèm hơn nên những tình trạng bệnh mãn tính đó có thể làm lu mờ tác động của tiền tiểu đường.

"Một khả năng khác là tiền tiểu đường ở người trẻ tuổi có thể phản ánh một quỹ đạo bệnh lý bất lợi hơn với rối loạn chuyển hóa khởi phát sớm hơn", ông nói tiếp.

Ekwunife cho biết thêm, bất kể nguyên nhân là gì, những phát hiện này phản ánh nhu cầu cần chú ý hơn đến việc phát hiện sớm và can thiệp sớm tình trạng tiền tiểu đường ở người trẻ tuổi.

Ông nhấn mạnh: "Chúng ta có thể cần sàng lọc A1C sớm hơn ở những người trẻ tuổi. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người có các yếu tố nguy cơ khác như béo phì, tiền sử gia đình mắc bệnh tiểu đường hoặc hoàn cảnh kinh tế xã hội khó khăn. Các bác sĩ lâm sàng nên nhận ra rằng can thiệp sớm có thể ngăn ngừa cả sự tiến triển của bệnh tiểu đường và tử vong sớm và nó mang đến cho bệnh nhân cơ hội chủ động thay đổi lối sống để ngăn ngừa bệnh tiến triển".