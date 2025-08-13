Kì tích giành giật sự sống cho mẹ bầu mắc bạo bệnh

TPO - Mang trong mình sinh linh bé nhỏ mới 22 tuần tuổi, chị N.T.L (29 tuổi, Hải Phòng) chưa từng nghĩ hạnh phúc làm mẹ lần thứ hai lại nhanh chóng bị phủ bóng bởi nỗi ám ảnh mang tên ung thư cổ tử cung. Từ giây phút nghe tin dữ, chị cùng các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương bước vào một cuộc chiến chưa từng có – cuộc chiến để giữ cả mẹ và con khỏi bàn tay tử thần.

Niềm vui làm mẹ bị chặn đứng bởi tin dữ

Ngày biết mình mang thai, chị L. và gia đình hạnh phúc chờ đón thành viên mới. Nhưng vài tháng sau, những giọt máu bất thường khiến chị đi khám. Kết quả xét nghiệm như một nhát dao cắt ngang niềm vui: ung thư cổ tử cung giai đoạn IB3, khối sùi 4x5 cm.

“Khi nghe bác sĩ nói mình bị ung thư, tôi sợ hãi vô cùng. Trong đầu chỉ nghĩ: con mình mới hơn 5 tháng tuổi… liệu con có cơ hội sống? Liệu mình có kịp nhìn thấy con chào đời?”, chị L. nghẹn ngào nhớ lại.

Hội chẩn liên khoa tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương nhanh chóng được tiến hành. Quyết định cuối cùng là áp dụng phác đồ hóa chất 4 chu kì ngay trong thai kì, phương án vừa kìm hãm sự phát triển của khối u, vừa cố gắng bảo vệ thai nhi.

Bác sĩ phẫu thuật cho ca bệnh đặc biệt.

Hành trình vừa chiến đấu vừa nuôi con

Trước khi điều trị, nỗi lo lớn nhất của chị L. là hóa chất sẽ gây hại cho con. TS. Nguyễn Văn Thắng, Trưởng khoa Phụ Ung thư trấn an: “Theo nghiên cứu và khuyến cáo mới nhất, khi lựa chọn hợp lí, hóa chất không gây dị dạng thai mà vẫn giúp kiểm soát bệnh. Mục tiêu là đưa thai đến giai đoạn có thể nuôi sống, để cứu cả mẹ và con”.

Mỗi mũi truyền là một lần chị L. vừa chống chọi với mệt mỏi, vừa vỗ về đứa con chưa kịp cất tiếng khóc. Đến tuần 33, chị rỉ ối và được nhập viện theo dõi, tiêm trưởng thành phổi cho thai nhi. Ba tuần sau kết thúc hóa trị, thời khắc quyết định đã đến: ê kíp vừa mổ lấy thai, vừa cắt tử cung triệt căn, vét hạch chậu hai bên, tất cả trong cùng một ca mổ.

Chiều 7/8/2025, tiếng khóc của bé trai nặng 1.900g vang lên giữa phòng mổ, xua tan mọi lo lắng. “Khoảnh khắc nghe con khóc, tôi thấy mọi đau đớn tan biến. Tôi đã khóc, nhưng là vì hạnh phúc” – chị L. nói, mắt ánh lên niềm biết ơn với các y bác sĩ.

Cuộc chạy đua với thời gian

TS.Nguyễn Văn Thắng – người trực tiếp mổ chia sẻ: “Bệnh nhân vừa trải qua hóa trị, lại phải phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung ngay sau đó nên nguy cơ mất máu, tổn thương niệu quản, bàng quang, mạch máu rất cao. Chúng tôi vừa phải bảo đảm an toàn cho mẹ, vừa bảo vệ tính mạng và sức khỏe của bé – một cuộc chạy đua thực sự với thời gian”. Khối u sau mổ đã được gửi giải phẫu bệnh để quyết định hướng điều trị bổ trợ.

Hạnh phúc được làm mẹ của sản phụ mắc bạo bệnh.

Các chuyên gia khẳng định ung thư cổ tử cung khi đang mang thai không đồng nghĩa với việc phải chấm dứt thai kì. Nếu được chẩn đoán sớm và điều trị phù hợp, người bệnh vẫn có thể kiểm soát bệnh, giữ thai tới thời điểm an toàn. Hóa trị trong thai kì, khi đúng chỉ định, không làm bệnh tiến triển nặng hơn và giúp duy trì sự sống cho thai nhi.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương thời gian qua đã liên tiếp điều trị thành công nhiều ca bệnh hiếm và phức tạp, mang lại hi vọng cho những người mẹ tưởng chừng phải lựa chọn giữa sự sống của mình và con. Ca bệnh của chị L. không chỉ là thành công y khoa, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của nghị lực, tình mẫu tử và y đức của những người thầy thuốc.