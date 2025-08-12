Lập điểm cấp cứu dã chiến trên núi, cứu cán bộ kiểm lâm bị sốc nhiệt khi chữa cháy rừng

TPO - Quá trình tham gia chữa cháy rừng tại xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An, một cán bộ kiểm lâm đã bị ngạt, sốc nhiệt, được các y sỹ kịp thời cứu sống.

Tối 12/8, y sĩ Nguyễn Văn Phú (SN 1977, công tác tại Trạm Y tế xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An) cho biết, anh cùng đồng nghiệp, lực lượng "4 tại chỗ" đã kịp thời cấp cứu cho một cán bộ kiểm lâm bị ngạt, sốc nhiệt khi tham gia chữa cháy rừng tại xã Thiên Nhẫn.

Theo đó, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, khi đám cháy rừng tại khu vực xã Thiên Nhẫn đang diễn biến phức tạp, anh Trần Đức Tuấn - Phó Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 bất ngờ bị ngạt, sốc nhiệt do thời tiết nắng nóng gay gắt, chữa cháy trong thời gian dài.

Cháy rừng ở xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An

Nhận được tin báo, y sĩ Nguyễn Văn Phú lập tức cùng điều dưỡng Nguyễn Thị An lên đường. Quãng đường từ chân núi lên đến vị trí nạn nhân mất gần 1 tiếng đồng hồ, độ dốc cao, thực bì rậm rạp.

Khi tiếp cận hiện trường, anh Tuấn đã tím tái, tay chân co quắp, trong tình trạng nguy kịch. Lúc này, ngọn lửa vẫn đang lan rộng, khói bốc dày đặc, địa hình đồi núi dốc khiến việc đưa nạn nhân xuống chân núi để cấp cứu gặp nhiều khó khăn.

Do đó, anh Phú đã nhanh chóng thiết lập một điểm cấp cứu dã chiến ngay trên đỉnh núi. Tại đây, anh Phú lập tức đặt đường truyền, bù nước và khoáng chất qua 2 chai dịch truyền, đồng thời, bấm huyệt, đo huyết áp phối hợp với lực lượng tại chỗ chăm sóc.

Anh Trần Đức Tuấn - Phó Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 bị ngạt, sốc nhiệt khi tham gia chữa cháy rừng

Sau khoảng 30 phút sơ cứu, anh Tuấn đã dần hồi tỉnh. Đến 14 giờ, sau khi ổn định, lực lượng cứu hộ dìu nạn nhân xuống núi an toàn, đưa về cơ sở y tế tiếp tục theo dõi.

“Cũng may khi xảy ra sự việc, lực lượng “4 tại chỗ” đã kịp thời sơ cứu, ép tim ngoài lồng ngực nên anh Tuấn đã thở lại. Nếu chậm thêm vài phút thì chắc khó giữ được tính mạng. Lúc tôi tiếp nhận, anh ấy vẫn còn rất yếu, tay chân co quắp nên phải sơ cứu ngay”, anh Phú chia sẻ.

Y sỹ Nguyễn Văn Phú cùng các lực lượng kịp thời cứu sống cán bộ kiểm lâm bị ngạt, sốc nhiệt

Trước đó, khoảng 17h chiều 11/8, tại khu rừng thông kết hợp keo tràm và thảm thực vật thuộc xóm 11, xã Thiên Nhẫn xảy ra cháy rừng do sét đánh tạo tia lửa gây cháy.

Ngay khi xảy ra cháy, lực lượng tại chỗ đã huy động cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự, công an, kiểm lâm và nhân dân khống chế đám cháy, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Tuy nhiên, đến khoảng 5h45 sáng 12/8 ngọn lửa tiếp tục bùng phát trở lại.

Hơn 400 người, gồm lực lượng quân sự địa phương, dân quân tự vệ, kiểm lâm, công an và người dân được huy động tham gia dập lửa cứu rừng.

Đến 19 giờ tối 12/8, đám cháy cơ bản được khống chế, tuy nhiên, các lực lượng vẫn tiếp tục túc trực phòng cháy trở lại.