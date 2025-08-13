Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Đắk Lắk: Dịch sốt xuất huyết bùng phát, có ca tử vong nhưng ban chỉ đạo ‘nằm trên giấy’

TPO - Lãnh đạo ngành Y tế Đắk Lắk lo ngại trước thực trạng dịch sốt xuất huyết bùng phát nhưng chính quyền địa phương thờ ơ. Có phường thành lập ban chỉ đạo nhưng chỉ “nằm trên giấy”.

Ngày 12/8, ông Huỳnh Lê Xuân Bích - Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, cho biết: Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có trên 2.100 ca mắc sốt xuất huyết. Đáng chú ý, trên địa bàn đã ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết. Đó là nữ bệnh nhân 19 tuổi, tạm trú phường Buôn Ma Thuột.

Bệnh nhân bị sốt nhưng tự mua thuốc điều trị tại nhà. Đến khi sốt nặng, bệnh nhân mới đến cơ sở y tế khám bệnh. Do có biến chứng nặng, bệnh nhân tử vong vào ngày 14/7. Đây là cảnh báo đối với toàn hệ thống y tế, chính quyền địa phương, cộng đồng về nguy cơ dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo ông Bích, với trách nhiệm của mình, thời gian qua, ngành y tế đã chủ động triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm kiểm soát dịch bệnh. Bản thân ông đã có 7 chuyến công tác tại 7 trung tâm y tế của phía Tây Đắk Lắk để kiểm tra thực tế.

Phun thuốc diệt khuẩn phòng ngừa sốt xuất huyết. Ảnh: Hồng Chuyên.

Tuy nhiên, ông Bích rất lo ngại khi một số phường trung tâm tỉnh Đắk Lắk chưa mặn mà công tác phối hợp phòng chống dịch sốt xuất huyết.

“Có phường thành lập ban chỉ đạo nhưng không tổ chức họp, không chỉ đạo, không triển khai biện pháp chống dịch. Loăng quăng bọ gậy vẫn còn thì làm sao chống dịch được. Chưa kể khi chúng tôi tổ chức họp, mời lãnh đạo 5 phường trung tâm thì có 2 người đi dự. Trong khi trên địa bàn đã có ca tử vong vì sốt xuất huyết và ngành y tế rất mong chính quyền phối hợp,” ông Bích bày tỏ.

Theo ông Bích, mỗi Trạm Y tế chỉ có 8 nhân viên nhưng phụ trách một địa bàn gần 5.000 hộ dân. Do đó, nhân viên không thể đi từ nhà diệt loăng quăng bọ gậy mà cần sự vào cuộc của chính quyền, sự hưởng ứng của nhân dân.

