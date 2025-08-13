Phép màu từ trái tim đã ngừng đập 60 phút

TPO - Giữa ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, một cuộc chạy đua ngoạn mục với thời gian đã diễn ra. Chỉ trong 90 phút, sự phối hợp “thần tốc” giữa Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Vĩnh Phúc và Bệnh viện Bạch Mai đã tạo nên kì tích y khoa khi cứu sống người phụ nữ 47 tuổi ngừng tim tới 60 phút, trong tình trạng sốc tim nguy kịch.

Kì tích này không chỉ hồi sinh một sinh mệnh, mà còn mở ra hi vọng để kĩ thuật ECMO sớm được triển khai độc lập ngay tại tuyến tỉnh, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu mà không cần vượt hàng trăm cây số.

Bệnh nhân là nữ, 47 tuổi, tiền sử phẫu thuật u lành tuyến vú phải, chưa từng phát hiện bệnh tim mạch mạn tính. Trước khi nhập viện, chị xuất hiện cơn đau ngực trái cấp tính kéo dài 4 giờ và được đưa đến BVĐK Vĩnh Phúc. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên, một tình huống cấp cứu tim mạch có nguy cơ tử vong rất cao nếu chậm trễ. Kết quả chụp mạch vành cho thấy tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước (LAD). Người bệnh lập tức được can thiệp đặt stent, tái thông dòng chảy thành công.

Nhưng khi đang theo dõi sau can thiệp, bệnh nhân bất ngờ mất ý thức. Máy theo dõi ghi nhận rung thất, rối loạn nhịp nguy kịch dẫn đến ngừng tuần hoàn. Các bác sĩ khẩn trương hồi sức tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện nhiều lần. Tổng thời gian ngừng tim lên tới 60 phút. Sau chuỗi nỗ lực không ngừng nghỉ, mạch đập trở lại nhưng bệnh nhân rơi vào sốc tim nặng, huyết áp tụt sâu, phải dùng ba loại vận mạch liều cao, nguy cơ tử vong vẫn ở mức cực lớn.

Nhận thấy tình hình vô cùng cấp bách, BVĐK Vĩnh Phúc ngay lập tức liên hệ Bệnh viện Bạch Mai để hỗ trợ. Chỉ sau 90 phút từ khi nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, một ê-kíp ECMO tinh nhuệ gồm bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Bá Cường, Trung tâm Hồi sức Tích cực và bác sĩ, ThS. Hoàng Tuấn Phong cùngbác sĩ, ThS. Võ Duy Văn (Viện Tim mạch Quốc gia – Bệnh viện Bạch Mai) đã có mặt tại Vĩnh Phúc. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, hệ thống ECMO được thiết lập ngay tại chỗ, thay thế tạm thời chức năng tim - phổi, giành lại sự sống từ tay tử thần.

Nữ bệnh nhân hồi phục ngoạn mục.

Sau khi được hỗ trợ ECMO, bệnh nhân được chuyển về Trung tâm Hồi sức Tích cực (Bệnh viện Bạch Mai). Tại đây, dưới sự điều trị của bác sĩ Hồ Đức Triều và ê-kíp hồi sức tích cực, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các chuyên khoa Tim mạch, Dược lâm sàng, Dinh dưỡng, Phục hồi chức năng, bệnh nhân đã vượt qua những thời khắc “ngàn cân treo sợi tóc” như sốc tim trầm trọng và nhiễm khuẩn nặng. Bốn ngày sau, người bệnh được rút ECMO thành công. Hai tuần điều trị tích cực giúp sức khỏe hồi phục rõ rệt, chức năng tim cải thiện và đủ điều kiện xuất viện.

Bước đột phá ECMO mở rộng cơ hội sống

PGS.TS Đào Xuân Cơ nhấn mạnh, hỗ trợ tuyến dưới triển khai kĩ thuật cao như ECMO không chỉ là giải quyết một ca bệnh khó mà là nhiệm vụ chiến lược, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho y tế địa phương, giảm tải tuyến trung ương và hạn chế rủi ro khi bệnh nhân phải vận chuyển xa. Thành công không chỉ nằm ở máy móc hiện đại, mà quan trọng hơn là hệ thống tổ chức, nhân lực được đào tạo bài bản, sự phối hợp đa chuyên khoa và quy trình chuẩn hóa.

PGS.TS Đào Xuân Cơ chia sẻ, đào tạo bằng mô phỏng là mô hình thiết yếu của tất cả các trung tâm đào tạo ECMO trên thế giới.

Ca bệnh tại Vĩnh Phúc là minh chứng rõ ràng cho thấy với sự hỗ trợ chuyên môn sâu, kịp thời từ tuyến trung ương và quyết tâm của địa phương, kĩ thuật ECMO hoàn toàn có thể triển khai hiệu quả tại tuyến tỉnh. Đây là tín hiệu đáng mừng cho hệ thống y tế, mở ra tương lai mà người dân ở mọi miền Tổ quốc đều có thể tiếp cận dịch vụ kĩ thuật cao với chất lượng tốt nhất, ngay tại quê hương mình.

Trường hợp nữ bệnh nhân 47 tuổi cũng gửi tới cộng đồng một thông điệp cảnh báo: ngay cả khi đã can thiệp nhồi máu cơ tim thành công, nguy cơ biến cố nghiêm trọng như ngừng tim - đột tử vẫn tồn tại. Việc tái khám định kì, quản lí và dự phòng biến chứng là vô cùng cần thiết, tuyệt đối không được chủ quan.

90 phút ấy, không chỉ là con số đo thời gian, mà là quãng đường khẩn trương của những trái tim đập cùng nhịp của trách nhiệm, của tình người và của khát vọng chiến thắng tử thần. Ở đó, không có khoảng cách giữa tuyến tỉnh và tuyến trung ương, chỉ có chung một mục tiêu, giữ lại một sự sống đang “ngàn cân treo sợi tóc”.

Khi người phụ nữ 47 tuổi được hồi sinh cũng là lời khẳng định, y học không chỉ là khoa học cứu người, mà còn là câu chuyện về tình người, sự tận tâm và tinh thần không bỏ cuộc cho đến phút cuối cùng của những “thiên thần áo trắng”.