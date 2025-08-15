Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhận định mới về đợt mưa rất lớn trên cả nước

Nguyễn Hoài
TPO - Hôm nay (15/8), mưa lớn tiếp tục bao trùm hầu hết các khu vực trong cả nước. Trong đó ở miền Bắc mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm với lượng mưa trong 24h có thể lên tới trên 250mm. Tại các khu vực khác, mưa tập trung vào chiều và đêm với lượng mưa cũng rất lớn. Đây là đợt mưa rất lớn, dự báo kéo dài nhiều ngày.

Đêm qua và sáng sớm nay (15/8), miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An và cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 14/8 đến 3h ngày 15/8 có nơi trên 90mm như trạm Khuôn Hà (Tuyên Quang) 115.4mm, trạm Lãng Ngâm (Bắc Ninh) 103.2mm, trạm Hiền Trung (Thanh Hóa) 98mm, trạm Nghiên Loan (Thái Nguyên) 95.8mm, trạm Nam Dông (Lâm Đồng) 141.2mm.

Dự báo từ sáng sớm đến trưa 15/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ xảy ra mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 120mm.

Từ chiều tối 15/8 đến đêm 16/8, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-130mm, có nơi rất to trên 250mm.

Từ ngày 17/8 đến đêm 18/8, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Trị mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-140mm, có nơi trên 300mm.

mua-ngap-2.jpg
Hầu hết các khu vực trên cả nước đón mưa lớn trong hôm nay (15/8).

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, từ chiều ngày 15/8 đến đêm 16/8, cũng có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Trong ngày 17/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xuất hiện mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 120mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Khu vực Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, duyên hải ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk trong chiều và đêm 15/8 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xảy ra mưa to đến rất to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 100mm.

Khu vực phía đông của Khánh Hòa và Lâm Đồng trong chiều và đêm nay cũng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ xuất hiện mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Nguyên nhân của đợt mưa dông là do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Dự báo mưa lớn nhiều ngày có thể gây ra tình trạng ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được Cục Khí tượng Thủy văn cung cấp trực tuyến tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Nguyễn Hoài
