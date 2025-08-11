Mở gấp cửa xả đáy thuỷ điện Sơn La

TPO - Vào 16h chiều 11/8, thuỷ điện Sơn La sẽ mở một cửa xả đáy trong điều kiện lưu lượng nước về hồ lớn. Vùng hạ du ven sông các tỉnh Sơn La, Phú Thọ có thể chịu ảnh hưởng.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vào 9h sáng 11/8, mực nước thượng lưu hồ Sơn La ở cao trình 201.31m, mực nước hạ lưu 117.11m, lưu lượng về hồ 3.835 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 2.724 m3/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La vào 16h chiều 11/8.

Đồng thời, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa, kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan.

Thuỷ điện Sơn La xả lũ từ 16h chiều 11/8. Ảnh minh hoạ.

Bộ cũng có công văn gửi UBND tỉnh Sơn La, Phú Thọ đề nghị thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, các cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, các bến đò ngang, đò dọc, các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Sơn La để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Bộ cũng đề nghị địa phương thực hiện rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công, báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ.

Những ngày qua, khu vực Tây Bắc Bộ đón nhiều trận mưa lớn. Dự báo trong chiều tối và đêm nay (11/8), khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng 10–30mm,có nơi 70mm. Trong những ngày tới, khu vực này tiếp tục đón mưa dông rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa to đến rất to.