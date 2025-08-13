Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Miền Bắc đón mưa lớn, Thuỷ điện Hoà Bình liên tiếp mở cửa xả đáy

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi mở cửa xả đáy đầu tiên vào 20h tối qua (12/8), tối nay thuỷ điện Hoà Bình sẽ tiếp tục mở cửa xả đáy số 2. Dự báo hôm nay và những ngày tới, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vào 8h ngày 13/8, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 104,78m, mực nước hạ lưu 13,08m, lưu lượng về hồ 5.250 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 3.925 m3/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở tiếp một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 20 tối 13/8, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa.

td-hoa-binh.jpg
Thuỷ điện Hoà Bình tiếp tục mở cửa xả đáy thứ hai trong tối nay.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (13/8), khu vực Bắc Bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 13/8 có nơi trên 50mm như trạm Mường Mùn 1 (Điện Biên) 50.2mm, trạm Hòa Cuông (Lào Cai) 93.4mm.

Dự báo trong chiều tối và đêm 13/8, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xảy ra mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 80mm trong 3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

mua-1605.jpg
Miền Bắc có thể đón mưa to ở một số khu vực trong chiều tối và đêm nay (13/8).

Dự báo trong ngày mai (14/8), miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Từ chiều tối 15/8 đến ngày 18/8, khu vực Đông Bắc Bộ sẽ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Ngoài ra, trong chiều tối và tối 13/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 15-35mm, có nơi trên 100mm.

Dự báo từ đêm 15 đến ngày 17/8, toàn bộ dải ven biển miền trung, khu vực cao nguyên Trung và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguyễn Hoài
#mưa lớn #mưa dông #thời tiết #nắng nóng #lũ quét #sạt lở đất

Xem thêm

Cùng chuyên mục