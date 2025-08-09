Chia sẻ khó khăn với đồng bào ảnh hưởng mưa lũ tại Điện Biên

TPO - Ngày 9/8, Tập đoàn DABACO Việt Nam phối hợp cùng Báo Tiền Phong trao tặng 10.000 quả trứng ăn liền, 1.000 lít dầu ăn, 2.400 hộp thịt và hơn 30 triệu tiền mặt với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng, nhằm hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai lịch sử tại tỉnh Điện Biên.

Video: Tập đoàn DABACO Việt Nam gửi tặng phần quà cho bà con bị thiệt hại do mưa lũ tại Điện Biên.

Sáng 9/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ tiếp nhận nhu yếu phẩm của DABACO Việt Nam. Đoàn công tác của Tập đoàn DABACO Việt Nam do ông Bùi Duy Hòa, Giám đốc Công ty TNHH Phân bón Việt Nhật (thuộc Tập đoàn DABACO) làm Trưởng đoàn. Về phía MTTQVN tỉnh Điện Biên có ông Tẩn Minh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, anh Mùa Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội, trưởng, phó các ban, văn phòng và cán bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

DABACO trao tặng tượng trưng thực phẩm và 20 triệu đồng tiền mặt thông qua MTTQVN tỉnh Điện Biên

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Duy Hòa bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với những mất mát mà người dân vùng lũ phải trải qua. “Với tinh thần tương thân tương ái, Tập đoàn DABACO mong muốn góp một phần nhỏ để bà con sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống”, Hoà ông nói.

Toàn bộ thực phẩm được DABACO trao lại cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên để phân bổ theo phương án thống nhất giữa hai bên

Đại diện địa phương, ông Tẩn Minh Long gửi lời cảm ơn tới Tập đoàn DABACO đã trao tặng thông qua sự kết nối của báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn Điện Biên. Ông Long nhấn mạnh: “Những thực phẩm, nhu yếu phẩm này thực sự cần thiết trong thời điểm bão lũ. Sự hỗ trợ kịp thời sẽ giúp bà con vơi bớt khó khăn, nhanh chóng ổn định lại cuộc sống”.

Ông Bùi Duy Hòa, Giám đốc Công ty TNHH Phân bón Việt Nhật (thuộc Tập đoàn DABACO) trao quà cho các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ xã Xa Dung.

Ngay sau lễ tiếp nhận, đoàn công tác của DABACO cũng các cán bộ của MTTQVN và Tỉnh Đoàn Điện Biên đã trực tiếp tới xã Xa Dung - địa bàn bị thiệt hại nặng nề nhất trong mưa lũ, sạt lở, lũ quét vừa qua ở Điện Biên. Tại đây, đoàn trao tặng trực tiếp 12 suất quà cùng tiền mặt cho những gia đình có người tử vong và bị thương. Mỗi phần quà được gửi kèm lời động viên, mang lại niềm xúc động và thêm niềm tin cho người dân.

Tập đoàn DABACO Việt Nam trao quà trực tiếp tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên.

Tại Xa Dung, đoàn cũng gặp và trao tặng quà và cảm ơn Trưởng bản Háng Pu Xi của xã Xa Dung, anh Mùa A Thi. Anh Thi là người đã có hành động kịp thời, dũng cảm, quyết liệt để cứu gần 100 người dân trong bản rạng sáng 1/8 trước khi trận lũ quét tràn về bản. Anh Thi vừa là Trưởng bản, vừa là đoàn viên cử chi đoàn thôn Háng Pu Xi, dù cuộc sống gia đình khó khăn nhưng anh luôn tâm huyết, hoàn thành tốt công việc ở bản, được bà con tin yêu. Sau hành động cứu dân bản của mình, anh Thi đã được Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen và đang được tỉnh Điện Biên đề nghị Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ xét tặng Huân chương lao động hạng nhất.

Ông Bùi Duy Hòa, Giám đốc Công ty TNHH Phân bón Việt Nhật (thuộc Tập đoàn DABACO) và Trưởng bản Mùa A Thi

Tại buổi trao quà, Trưởng bản Mùa A Thi xúc động chia sẻ: “Hiện bà con gặp nhiều khó khăn trong việc nấu ăn do thiếu chỗ và dụng cụ. Những phần thực phẩm ăn liền rất phù hợp và kịp thời. Cảm ơn các đoàn cứu trợ đã quan tâm và hỗ trợ đúng lúc”.