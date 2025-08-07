Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Điện Biên cắt giảm hoa, văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng

TPO - Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn toàn tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên vừa có văn bản chỉ đạo điều chỉnh một số nội dung trong chương trình tổ chức Đại hội các Đảng bộ trực thuộc nhằm đảm bảo trang trọng, thiết thực, an toàn và tiết kiệm.

Theo đó, các nội dung được yêu cầu điều chỉnh gồm: Không tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng; không nhận lẵng hoa chúc mừng từ các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân (trừ 1 lẵng hoa của đại diện cấp ủy cấp trên); không tổ chức Đội thiếu niên chào mừng Đại hội tại các địa phương đang bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, sạt lở hoặc mất an toàn giao thông.

Chỉ đạo này được đưa ra trong bối cảnh tỉnh Điện Biên vừa trải qua đợt mưa lớn đặc biệt nghiêm trọng vào đêm 31/7, rạng sáng 1/8/2025.

db.jpg
Công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ được điều chỉnh phù hợp với tình hình thiên tai tại địa phương.

Thống kê đến ngày 4/8 cho thấy toàn tỉnh có 10 người chết, 12 người bị thương. Mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn về nhà cửa, tài sản, cơ sở hạ tầng, giao thông bị chia cắt tại nhiều bản làng. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu lên tới khoảng 500 tỷ đồng.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có mặt tại Điện Biên để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, hỗ trợ người dân, khắc phục hậu quả mưa lũ và đảm bảo an toàn cho các khu vực nguy cơ cao. Ngày 3/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã tới hiện trường để thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại các xã Xa Dung, Tìa Dình.

Hải Đường
#Đại hội Đảng #Điện Biên #thiên tai #mưa lũ #Đại hội Đảng các cấp

