Thanh Hóa: Xã miền núi Quan Sơn tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ theo mô hình 'không giấy'

Thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, xã Quan Sơn được thành lập trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Trung Thượng và một phần thị trấn Sơn Lư (huyện Quan Sơn cũ). Sau sắp xếp, xã đạt diện tích 98,20km2, dân số đạt 7.511 người.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quan Sơn, có sự tham dự của 238 đại biểu chính thức, đại diện cho 981 đảng viên đang sinh hoạt tại 43 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn. Việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, theo mô hình "không giấy", là một trong những điểm mới, thể hiện quyết tâm chính trị và tư duy đổi mới của Đảng bộ xã trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ sau sáp nhập hành chính và chuyển đổi số.

Toàn bộ tài liệu phục vụ Đại hội, từ báo cáo chính trị, chương trình làm việc đến các tài liệu tham khảo đều được tích hợp dưới dạng mã QR, gửi trước qua hệ thống phòng họp không giấy tờ và cung cấp trực tuyến trên các thiết bị thông minh. Đại biểu tham dự Đại hội có thể dễ dàng truy cập, tra cứu thông tin trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc thiết bị được ban tổ chức chuẩn bị tại hội trường. Việc biểu quyết, lấy ý kiến, tổng hợp kết quả cũng được ứng dụng công nghệ thông tin một cách đồng bộ, giúp giảm thiểu thời gian, nâng cao tính chính xác, đồng thời hạn chế tối đa việc in ấn, sử dụng tài liệu giấy.

Các đại biểu tham dự đại hội nghiên cứu tài liệu được tích hợp trên thiết bị máy tính

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong xã nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực, toàn diện. Nổi bật là kinh tế luôn duy trì ổn định, tăng trưởng khá; cơ sở hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, ngày càng hoàn thiện, đóng vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng luôn được chú trọng, tỷ lệ độ che phủ rừng hằng năm đạt trên 86,41%.

Các hoạt động văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm chỉ đạo góp phần nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực ở tất cả các mặt công tác. Ngay sau hoàn thành việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Đến nay đội ngũ cán bộ, công chức xã cơ bản được bố trí ổn định, đáp ứng yêu cầu. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, giải quyết thủ tục hành chính được đẩy mạnh, tạo thuận lợi cho người dân đến làm việc...

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Quan Sơn đặt ra quyết tâm cao xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo chuyển đổi số tạo động lực cho sự phát triển; giữ vững quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2030 về đích chương trình nông thôn mới. Với phương châm “Đoàn kết - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển” và quyết tâm phấn đấu đến năm 2030 xã Quan Sơn về đích nông thôn mới, tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tổng kết, đánh giá kết quả, hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá phát triển. Từ đó đề ra phương hướng lãnh đạo nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Đảng bộ xã Quan Sơn đặt mục tiêu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/năm. Xã cũng phấn đấu đến năm 2030, cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng đạt trên 89,0%...

1.2 Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quan Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Lương Thị Hạnh, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quan Sơn cho biết: Đại hội lần này không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của địa phương mà còn là dịp để thể hiện tinh thần đổi mới và quyết tâm thực hiện chương trình trọng tâm chuyển đổi số trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây cũng là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa công nghệ số đến gần hơn với thôn bản, đồng bào dân tộc thiểu số. Việc tổ chức đại hội "không giấy" thể hiện rõ nỗ lực và sự quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền xã trong việc đưa công nghệ vào từng hoạt động quản lý, điều hành”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Quan Sơn cần đẩy mạnh dịch vụ thương mại, chú trọng phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, quan tâm vấn đề quản lý đất đai, tài nguyên môi trường. Đặc biệt, cán bộ Đảng viên sâu sát cơ sở nêu gương trong sinh hoạt trong làm việc bám sát cơ sở để nắm bắt tình hình xử lý kịp thời, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xử lý nghiêm khi đảng viên có sai phạm để mang lại niềm tin cho Nhân dân, quản lý và đẩy mạnh việc phát triển kinh tế gắn với phòng chống các tệ nạn xã hội, để xóa đói giảm nghèo, cải cách thủ tục hành chính, đoàn kết đồng lòng đồng sức xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh để đưa xã Quan Sơn ngày càng phát triển.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Quan Sơn. Theo đó, bà Lương Thị Hạnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Quan Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030; ông Phạm Anh Tuấn giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; bà Vi Thị Trọng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.