Miền Bắc đón thêm nhiều ngày mưa rất lớn

TPO - Ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới hình thành trên Biển Đông có thể gây ra nhiều đợt mưa dông diện rộng ở miền Bắc, miền Trung, Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ trong nhiều ngày tới. Lượng mưa dự báo rất lớn, miền Bắc có nơi trên 300mm chỉ trong hai ngày.

Ngày hôm nay (14/8), nhiều nơi ở miền Bắc, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 7-15h ngày 14/8 có nơi trên 40mm như trạm Dương Phong 2 (Bắc Kạn) 41.2mm, trạm Định Công (Hà Nội) 84.7mm, trạm Ba Chẽ (Quảng Ninh) 55.6mm, trạm Hương Nguyên (Tp. Huế) 41.8mm, trạm Nâm Njang (Lâm Đồng) 72.6mm.

Dự báo trong chiều tối và đêm 14/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cũng trong chiều tối và đêm 14/8, các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 100mm.

Dự báo từ chiều tối 15/8 đến ngày 16/8, dải hội tụ nhiệt đới hình thành trên Biển Đông sẽ khiến khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa hứng chịu mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi rất to trên 170mm.

Miền Bắc, miền Trung, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đều có khả năng đón các đợt mưa lớn trong những ngày tới. Ảnh minh hoạ: Duy Phạm.

Cũng từ chiều ngày 15/8 đến ngày 16/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 120mm.

Nhận định xa hơn, từ đêm 16/8 đến đêm 18/8, phía Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ từ đêm 16/8 đến ngày 17/8 cũng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 150mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhất là tại miền Trung, nơi vừa trải qua một đợt nắng nóng diện rộng kéo dài.

Ngoài ra, mưa cường suất lớn, kéo dài cũng có khả năng cao gây ra ngập úng tại những nơi trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất tại sườn dốc vùng núi. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được Cục Khí tượng Thủy văn cung cấp trực tuyến tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.