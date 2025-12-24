Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bà Thái Ngọc Bảo Trâm làm Chủ tịch Hội LHPN Đồng Tháp nhiệm kỳ mới

Hòa Hội
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 24/12, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra phiên chính thức. Đại hội đã công bố quyết định của Trung ương Hội LHPN Việt Nam chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra khóa mới.

Theo đó, Trung ương Hội LHPN Việt Nam quyết định chỉ định Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp khóa I gồm 53 người, Ban Thường vụ 14 người, Ủy ban Kiểm tra 7 người.

Bà Thái Ngọc Bảo Trâm được chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các Phó Chủ tịch gồm: bà Nguyễn Thị Cúc và bà Nguyễn Thị Kiều Tiên.

z7360213122664-1e1c77e28f4abc01540f08e4cb514b5a.jpg
Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ra mắt đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, kỳ vọng, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp khóa mới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, lãnh đạo phong trào phụ nữ và hoạt động Hội phát triển lên tầm cao mới. Qua đó đóng góp tích cực vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xây dựng tỉnh Đồng Tháp phát triển phồn vinh, bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, ghi nhận kết quả Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp đã đạt được nhiệm kỳ qua. Theo bà Hiền, nhiệm kỳ qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, các cấp Hội trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

z7360213104110-39beed29951b6e41382725910044057e.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, phát biểu tại đại hội.

Theo bà Hiền, Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động. Các nhiệm vụ công tác hội đã gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, các cấp Hội trong tỉnh Đồng Tháp tiếp tục nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí của tổ chức hội trong công tác phụ nữ, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Trong đó, lấy hội viên, phụ nữ làm trung tâm của mọi hoạt động, ưu tiên bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và sự tiến bộ của phụ nữ. Đặc biệt, lấy sự hài lòng của hội viên, phụ nữ làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội.

Đại hội có 350 đại biểu đại diện cho trên 730.000 phụ nữ trên địa bàn tỉnh tham dự. Sau sáp nhập, hệ thống Hội LHPN trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có 102 tổ chức Hội cấp xã, phường, đơn vị trực thuộc. Toàn tỉnh có 739.458 hội viên và có 1.715 chi hội.

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2025, Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp đã đạt 9/9 chỉ tiêu, trong đó, nhiều chỉ tiêu vượt cao so với đăng ký như: Hỗ trợ 5.836 hộ phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo (vượt hơn 260%); 1.365 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ nâng cao năng lực (vượt 135%); vận động, hỗ trợ 38 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý được thành lập mới (vượt 245%); giúp 13.886 hộ đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch” (vượt 91,8%)...

Hòa Hội
#Đồng Tháp #Hội LHPN #Đại hội #phụ nữ Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục