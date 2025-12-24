Bà Thái Ngọc Bảo Trâm làm Chủ tịch Hội LHPN Đồng Tháp nhiệm kỳ mới

TPO - Ngày 24/12, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra phiên chính thức. Đại hội đã công bố quyết định của Trung ương Hội LHPN Việt Nam chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra khóa mới.

Theo đó, Trung ương Hội LHPN Việt Nam quyết định chỉ định Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp khóa I gồm 53 người, Ban Thường vụ 14 người, Ủy ban Kiểm tra 7 người.

Bà Thái Ngọc Bảo Trâm được chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các Phó Chủ tịch gồm: bà Nguyễn Thị Cúc và bà Nguyễn Thị Kiều Tiên.

Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ra mắt đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, kỳ vọng, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp khóa mới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, lãnh đạo phong trào phụ nữ và hoạt động Hội phát triển lên tầm cao mới. Qua đó đóng góp tích cực vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xây dựng tỉnh Đồng Tháp phát triển phồn vinh, bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, ghi nhận kết quả Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp đã đạt được nhiệm kỳ qua. Theo bà Hiền, nhiệm kỳ qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, các cấp Hội trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, phát biểu tại đại hội.

Theo bà Hiền, Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động. Các nhiệm vụ công tác hội đã gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, các cấp Hội trong tỉnh Đồng Tháp tiếp tục nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí của tổ chức hội trong công tác phụ nữ, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Trong đó, lấy hội viên, phụ nữ làm trung tâm của mọi hoạt động, ưu tiên bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và sự tiến bộ của phụ nữ. Đặc biệt, lấy sự hài lòng của hội viên, phụ nữ làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội.