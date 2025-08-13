Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Biển Đông có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khoảng ngày 14-15/8, trên Biển Đông có thể xuất hiện một vùng áp thấp. Vùng áp thấp này có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất 60-70%. Dự báo từ ngày 15/8-19/8, Đông Bắc Bộ và miền Trung, Nam Bộ có khả năng đón mưa lớn diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, khoảng ngày 14-15/8, trên khu vực Giữa Biển Đông hình thành một dải hội tụ nhiệt đới, trên dải hội tụ nhiệt đới này có khả năng hình thành vùng áp thấp. Dự báo vùng áp thấp này có thể phát triển thành áp thấp nhiệt đới với xác suất khoảng 60-70%.

Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, nối với vùng áp thấp được dự báo có khả năng hình thành trên khu vực Biển Đông, từ khoảng ngày 15/8-19/8, ở Bắc Bộ (chủ yếu là Đông Bắc Bộ), các tỉnh/thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng cực đoan như kèm lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

atnd.jpg
Biển Đông có khả năng đón áp thấp nhiệt đới trong những ngày tới.

Trên biển, trong những ngày tới, vùng biển từ Khánh Hoà đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm phía tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Từ ngày 16/8, vùng mưa dông và gió mạnh có khả năng mở rộng lên vùng biển vịnh Bắc Bộ.

Khu vực biển Khánh Hoà đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía nam của khu vực Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) những ngày tới có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 3m.

Dự báo từ nay đến cuối tháng 8, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới. Trên đất liền khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục xảy ra hiện tượng mưa dông và mưa lớn cục bộ vào chiều tối và đêm.

Trong một tháng qua, trên Biển Đông có 3 xoáy thuận nhiệt đới hoạt động gồm cơn bão số 3 (Wipha), bão số 4 (Comay) và áp thấp nhiệt đới. Trong đó bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, gây mưa lớn cho Thanh Hoá và Nghệ An, trong đó tại Nghệ An xuất hiện lũ kỷ lục và ngập úng diện rộng.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #nắng nóng #áp thấp nhiệt đới

Xem thêm

Cùng chuyên mục