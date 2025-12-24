Quy định mới về mức phạt khi cho người không có giấy phép lái xe thuê xe tự lái

TPO - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 336/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ. Mức phạt tiền từ 28.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng áp dụng đối với hành vi cho thuê phương tiện tự lái mà không có giấy phép lái xe đang còn điểm, còn hiệu lực.

Nghị định cũng đưa ra mức phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm về điều khiển taxi.

Trong đó, mức phạt này áp dụng với người điều khiển xe taxi không có đồng hồ tính tiền cước (đối với loại xe đăng ký sử dụng đồng hồ tính tiền) hoặc có nhưng không đúng quy định, hoặc có nhưng không sử dụng đồng hồ để tính tiền cước theo yêu cầu của hành khách, hoặc can thiệp để điều chỉnh tiền cước hiển thị trên đồng hồ.

Mức phạt này cũng áp dụng với người điều khiển xe taxi sử dụng phần mềm tính tiền mà trên xe không có thiết bị để kết nối trực tiếp với hành khách theo quy định; điều khiển xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định thu tiền vé cao hơn giá vé đã kê khai và niêm yết theo quy định.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, mức phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng áp dụng đối với trường hợp sử dụng xe ô tô chở người từ 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) hoặc xe ô tô chở người có thiết kế, cải tạo với số chỗ ít hơn 8 chỗ từ xe ô tô lớn hơn 08 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) để kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi;

Mức phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng áp dụng với các hành vi: thực hiện không đúng hình thức kinh doanh đã đăng ký trong giấy phép kinh doanh vận tải; thành lập, tổ chức điểm giao dịch đón, trả khách, bốc dỡ hàng hoá trái phép; không gửi hóa đơn điện tử, không gửi nội dung tối thiểu của hợp đồng điện tử theo quy định…

Đối với các hành vi vi phạm về dịch vụ cho thuê phương tiện, Nghị định quy định phạt tiền từ 8.000.000 đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm không ký kết hợp đồng cho thuê phương tiện để tự lái với người thuê.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: bố trí lái xe cho người thuê phương tiện để tự lái; không ký kết hợp đồng cho thuê phương tiện tự lái với bên thuê để kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, vận tải nội bộ; ký kết hợp đồng cho thuê phương tiện để kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, vận tải nội bộ mà không thể hiện nội dung không kèm người lái xe với bên thuê.

Trong khi đó, mức phạt tiền từ 28.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm cho thuê phương tiện khi người thuê phương tiện để tự lái không có giấy phép lái xe đang còn điểm, còn hiệu lực phù hợp với loại xe cho thuê.

“Mức phạt tiền trên được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân”, Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/3/2026 nêu rõ.