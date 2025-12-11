Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đối tượng vi phạm giao thông đẩy CSGT vào đầu ô tô đang di chuyển

TPO - Trong lúc dắt xe của người vi phạm về khu vực làm việc, đại uý Nguyễn Duy Điệp - Đội CSGT đường bộ số 8, Phòng CSGT Hà Nội bị tài xế đẩy cả xe và người vào ô tô đang chạy trên đường.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an xã Phượng Dực đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội xác minh, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h35 ngày 11/12, tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT đường bộ số 8, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại đường tỉnh 429, xã Phượng Dực, phát hiện người đàn ông không đội mũ bảo hiểm, biển số có dấu hiệu nghi vấn đã dừng xe, yêu cầu kiểm tra.

Khi đại uý Nguyễn Duy Điệp (SN1987) dắt xe của người vi phạm về khu vực tổ công tác đang làm việc, tài xế đã vòng sau người đại úy Điệp giữ chặt người và xe, rồi đẩy cán bộ vào đầu xe ô tô BKS 30M-302.XX đang di chuyển ngược chiều. May mắn, đại úy Điệp đã kịp thời tránh được, không xảy ra va chạm với ô tô.

Ngay sau đó lực lượng chức năng đã khống chế đối tượng và xác định đối tượng này là Đặng Từ Minh (SN 1980, trú tại xã Phượng Dực, Hà Nội).

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an xã Phượng Dực thụ lý và giải quyết.

Thanh Hà
