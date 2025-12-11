Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Siết hoạt động xe hợp đồng chạy tuyến cố định sau hàng loạt các vụ tai nạn nghiêm trọng

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo Cục CSGT, tình trạng xe hợp đồng hoạt động như tuyến cố định, xe trá hình đón, trả khách không đúng quy định diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn và ùn tắc giao thông, đồng thời gây cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động kinh doanh vận tải.

xe-hop-dong.jpg
Ảnh minh họa.

Theo thống kê của Cục CSGT, trong 11 tháng năm 2025, tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến xe ô tô khách chiếm 5,79% tổng số vụ TNGT toàn quốc, trong khi cả nước hiện có gần 321.000 xe khách, chỉ chiếm khoảng 4,58% tổng số xe ô tô và 0,4% tổng số phương tiện cơ giới đường bộ.

Đáng chú ý, tình trạng xe hợp đồng hoạt động như tuyến cố định, xe trá hình đón, trả khách không đúng quy định vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn và ùn tắc giao thông, đồng thời tạo cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Thực tế, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến loại hình xe này.

Điển hình là vụ xe ô tô khách biển kiểm soát 43F-007.76, đăng ký kinh doanh vận tải theo hình thức hợp đồng nhưng chạy tuyến cố định, gây tai nạn làm 10 người chết, 14 người bị thương ngày 25/7/2025 trên QL1A (địa phận tỉnh Hà Tĩnh); xe khách biển kiểm soát 29B-081.62, cũng đăng ký loại hình xe hợp đồng nhưng hoạt động như tuyến cố định, gây tai nạn làm 4 người chết, 5 người bị thương ngày 9/12/2025 trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (địa phận TP Đà Nẵng).

Nguyên nhân của tình trạng trên được xác định một phần do công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, nhất là loại hình vận tải theo hợp đồng, còn thiếu chặt chẽ; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu về hoạt động vận tải giữa các cơ quan chức năng chưa đồng bộ, dẫn đến khó khăn trong công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.

Trước thực trạng đó, Cục CSGT đã phối hợp chặt chẽ với Cục Đường bộ Việt Nam xây dựng và ban hành Kế hoạch phối hợp kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT và hoạt động vận tải đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách.

Lực lượng CSGT giữ vai trò chủ trì, phối hợp với cán bộ Cục Đường bộ Việt Nam và Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố thành lập các tổ công tác liên ngành, tổ chức kiểm tra, kiểm soát 24/24h trên các tuyến cao tốc do Cục CSGT quản lý. Việc kiểm tra tập trung tại các điểm đầu, điểm cuối tuyến cao tốc, trạm thu phí và các khu vực ra, vào đường cao tốc nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các hành vi như: chở quá số người quy định; dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng nơi quy định; vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải; không có hợp đồng, lệnh vận chuyển, danh sách hành khách; hoạt động không đúng hành trình, lịch trình; xe hợp đồng trá hình; không lắp đặt hoặc không truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm tốc độ, làn đường, tránh vượt không đúng quy định, sử dụng rượu, bia…

Ngoài xử lý đối với lái xe, kế hoạch cũng tập trung làm rõ và xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời rà soát, đối chiếu để đề xuất thu hồi phù hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải đối với các trường hợp vi phạm.

Thời gian thực hiện từ ngày 10/12/2025, triển khai đồng loạt trên tất cả các tuyến cao tốc.

Thanh Hà
#Quản lý hoạt động xe hợp đồng #Nguy cơ tai nạn giao thông #Kiểm tra #xử lý vi phạm vận tải #Hoạt động xe trá hình #Tăng cường công tác kiểm soát giao thông #An toàn giao thông đường cao tốc #Phối hợp liên ngành trong kiểm tra #Quy định và xử phạt vận tải hành khách #Nguyên nhân tai nạn xe khách #Chấn chỉnh hoạt động vận tải hợp đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục