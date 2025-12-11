Hành vi đáng lên án của người giúp việc đối với chủ nhà ở TPHCM

TPO - Sau khi trộm dây chuyền và lắc vàng của chủ nhà, người giúp việc đã đem một phần đi bán. Số còn lại chưa bán được thì đem giấu trong bồn xả nước nhà vệ sinh.

Ngày 10/12, Công an phường Xuân Hòa (TPHCM) cho biết vừa phá thành công vụ trộm tài sản trị giá hơn 200 triệu đồng xảy ra trên địa bàn, thu hồi đầy đủ tang vật, trả lại cho người bị hại.

Người giúp việc bị cơ quan công an bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, sáng 4/12, chị P.T.H. (ngụ tại phường Xuân Hòa) đến Công an phường trình báo việc em gái chị phát hiện một sợi dây chuyền vàng được giấu trong bồn xả nước nhà vệ sinh tầng trệt. Qua kiểm tra, chị H. phát hiện ngoài sợi dây chuyền vàng vừa tìm được, gia đình đã bị mất tổng cộng 3 chiếc lắc vàng trị giá khoảng 80 triệu đồng, nghi bị kẻ gian lấy trộm.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Xuân Hòa tổ chức xác minh, rà soát những người có khả năng tiếp cận khu vực phòng ngủ và nhanh chóng khoanh vùng nghi phạm là N.T.H. (quê Ninh Thuận) là người giúp việc trong gia đình. Nhiều dấu hiệu cho thấy H. có liên quan trực tiếp đến vụ việc mất trộm tài sản.

Từ các chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng xác định đối tượng đã mang số vàng trộm được đến một tiệm vàng ở phường Bình Lợi Trung để bán. Công an phường Xuân Hòa lập tức triệu tập H. đến làm việc. Ban đầu, đối tượng ngoan cố, liên tục thách thức và phủ nhận hành vi.

Người giúp việc mang vàng đi tiêu thụ.

Trước thái độ bất hợp tác, thiếu thành khẩn của nghi phạm, Công an phường Xuân Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM mở rộng điều tra, truy xét theo các mối quan hệ của H. để củng cố hồ sơ.

Trước những chứng cứ rõ ràng, đối tượng đã thừa nhận hành vi lợi dụng sự tin tưởng của chủ nhà để trộm cắp, đồng thời khai nhận việc giấu sợi dây chuyền trong bồn nước là hành động vội vàng vì sợ bị chủ nhà phát hiện.

Lực lượng công an đã thu hồi toàn bộ tài sản bị mất, bàn giao lại cho người bị hại và tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý nghi phạm theo quy định pháp luật.