Truy nã đặc biệt đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát đi quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Tuấn Anh (SN 2007, trú tại xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Trần Tuấn Anh là lao động tự do. Đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương từ ngày 24/7. Nơi cư trú trước khi bỏ trốn là xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Về đặc điểm nhận dạng, đối tượng có nốt ruồi cách 2 cm trên sau mép trái.

Công an tỉnh Ninh Bình kêu gọi bất kỳ cá nhân, tổ chức nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã tới cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Ninh Bình (địa chỉ: số 1 đường Đinh Điền, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) hoặc điều tra viên Nguyễn Văn Hải, điện thoại: 0987.831.678.