Pháp luật

Google News

[Clip] Nữ đối tượng lột bông tai của bé 5 tuổi đang chơi trước nhà rồi tẩu thoát

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cô gái trẻ chạy xe đạp điện vào hẻm tiếp cận các em nhỏ. Sau khi quan sát xung quanh không có người lớn, đối tượng nhanh chóng tiếp cận một bé gái, tháo đôi bông tai của bé rồi tẩu thoát chỉ trong vài giây.

Ngày 10/12, Công an xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM cho biết đang lập hồ sơ, xác minh vụ việc một bé gái bị người lạ tháo và chiếm đoạt đôi bông tai vàng khi đang chơi trước nhà.

Clip ghi lại cảnh hai cô gái tiếp cận và tháo đôi bông tai bé gái.

Theo anh Đ.H.T. (36 tuổi, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc), khoảng 19 giờ 50 ngày 8/12, con gái anh là bé Đ.P.Th. (5 tuổi) đang chơi cùng các bạn trong con hẻm trước nhà thì một bé trai chạy vào báo tin bé Th. bị người ta lấy mất bông tai.

Anh T. vội chạy ra thì thấy con gái đang bật khóc, vùng tai bị trầy xước, rỉ máu. Kiểm tra nhanh, anh phát hiện đôi bông tai vàng tây trị giá gần 1 triệu đồng đã bị mất.

Bé Th. kể lại trong trạng thái hoảng loạn rằng một cô gái lạ mặt tiếp cận, giả vờ đứng gần rồi bất ngờ tháo bông tai của bé.

z7310870895031-aed8a0b03b59a4a3278e96144d1908ec.jpg
z7310870913336-af1dbc7a786678c232d6504173099ad0.jpg
Hình ảnh bé gái sau khi bị tháo đôi bông tai.

“Cô gái đó là người lạ, chưa từng xuất hiện trong khu vực. Hẻm nhà tôi là hẻm cụt nên tôi thật sự không ngờ lại xảy ra vụ việc táo tợn như vậy”, anh T. nói.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy nghi phạm là cô gái trẻ khoảng 16–20 tuổi, chạy xe đạp điện chở theo một bé gái khác. Người này dừng xe, quan sát xung quanh, vờ kiểm tra xe rồi nhanh chóng tiếp cận bé Th., tháo đôi bông tai và tẩu thoát chỉ trong vài giây.

bong-tai.png
Hai cô gái được camera ghi lại.

Sau khi xảy ra vụ việc, anh T. đăng tải thông tin lên mạng xã hội để cảnh báo người dân trong khu vực. Đến tối 9/12, gia đình đã đến Công an xã Tân Vĩnh Lộc trình báo.

Công an địa phương đang trích xuất thêm hình ảnh, truy tìm người liên quan để làm rõ vụ việc.

Nguyễn Dũng
#trộm cắp #bông tai #TP.HCM #cô gái trẻ #bé gái #tội phạm #hẻm cụt #công an #truy tìm #bạo lực trẻ em

