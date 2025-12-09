Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Thanh niên 'bốc đầu' xe máy bị tịch thu phương tiện, lộ ekip quay đưa lên mạng

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thiếu niên thực hiện hành vi “bốc đầu” xe máy nguy hiểm trên đường bị CSGT TPHCM lập biên bản, tịch thu phương tiện do chưa đủ tuổi điều khiển xe máy. Ngoài ra, đi sâu tìm hiểu, lực lượng chức năng còn triệu tập nhóm 3 thanh thiếu niên khác đi cùng để quay clip tung lên mạng xã hội.

Ngày 8/12, Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT – Công an TP.HCM) cho biết đã xác minh và lập biên bản xử lý nhóm thanh thiếu niên thực hiện hành vi “bốc đầu” xe máy nguy hiểm, được lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày qua.

Trước đó, đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô chở theo bạn, liên tục nâng bánh trước khi lưu thông trên đường Song Hành Quốc lộ 22 (đoạn qua xã Hóc Môn) đã gây bức xúc cộng đồng mạng. Sau khi rà soát địa bàn, Đội CSGT An Sương xác định vụ việc xảy ra khoảng 22 giờ ngày 5/12.

Tối 7/12, đơn vị đã mời 4 thanh niên liên quan đến làm việc. Người điều khiển xe là N.P.Đ (14 tuổi, ngụ xã Hóc Môn), chạy xe máy biển số 53R8-66XX, chở theo L.T.N (14 tuổi). Khi qua giao lộ Bà Triệu, Đ. đã thực hiện hành vi “bốc đầu” như trong clip.

z7306391778961-2c5ec72d8f08a391bea7813026f06c7b.jpg
N.P.Đ - Người điều khiển xe máy bốc đầu trên đường làm việc với CSGT.

Nhóm đi cùng gồm N.M.Q (19 tuổi, xã Đông Thạnh) điều khiển xe 59E1-324.XX chở theo Đ.H.P (15 tuổi). P. là người quay lại toàn bộ sự việc và gửi clip để đăng mạng xã hội. Qua kiểm tra, Q. không xuất trình được giấy phép lái xe phù hợp.

Từ kết quả xác minh, Đội CSGT An Sương đã lập biên bản N.P.Đ về hành vi “Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh” và "Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô". Áp dụng hình thức xử phạt: Tịch thu phương tiện.

z7306391785984-e06756be6832865577a531f5fc66240e.jpg
Phương tiện xe máy bị tịch thu sau vụ việc. N.M.Q với hành vi “Không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển”.

Đội CSGT An Sương khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đặc biệt, các bậc phụ huynh cần nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý con em mình; tuyệt đối không giao xe cho người không đủ điều kiện, chưa có giấy phép lái xe tham gia giao thông để tránh những hậu quả đáng tiếc về pháp lý và an toàn tính mạng.

Nguyễn Dũng
#xe máy #bốc đầu #CSGT #TPHCM #điều khiển xe #tịch thu #thanh thiếu niên

