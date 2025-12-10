Cháy: Đừng để bi kịch lặp lại Những cái chết giữa khu dân cư

TP - Chưa đầy một năm, nhiều vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại các khu dân cư, nhà ở kết hợp kinh doanh và nhà trọ ở TPHCM, cướp đi sinh mạng của nhiều người.

Vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo rạng sáng 5/12 khiến 4 người tử vong, 2 cô gái may mắn thoát chết trong gang tấc. Một lần nữa, vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong khu dân cư trở thành mối lo lớn của thành phố gần 15 triệu dân.

Ám ảnh tiếng kêu cứu của người cha

Hình ảnh quán ăn ở đường Trần Hưng Đạo bị cháy lúc rạng sáng

Trở lại hiện trường vụ cháy quán ăn đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh rạng sáng 5/12 làm 4 người tử vong và 2 người bị thương, nhiều người dân xung quanh vẫn còn ám ảnh hình ảnh và tiếng kêu cứu của người cha.

Theo người dân, đám cháy bùng phát lúc khoảng 5 giờ. Khi hàng xóm chạy đến, cửa cuốn bị khóa chặt, khói từ trong nhà phụt ra dữ dội. Nhiều bình gas mini liên tục phát nổ, khiến không ai dám lao vào.

Trong khói lửa mịt mù, điều khiến nhiều người ám ảnh là tiếng người cha gào khóc tuyệt vọng khi hai con nhỏ vẫn mắc kẹt bên trong căn nhà. Bà Huệ, hàng xóm và là nhân chứng, kể lại: “Ông ấy khóc lóc thảm thiết nghe mà rụng rời chân tay. Hai đứa nhỏ vẫn còn trong đó… Ai đứng nhìn cũng không cầm được nước mắt”.

Bà Huệ cho biết, trong suốt gần hai giờ, người cha túc trực trước cửa, chỉ biết nhìn lực lượng cứu nạn cắt khóa, phá cửa, phun nước, trong khi lửa bên trong vẫn đỏ rực. “Ổng cứ lặp lại hoài: Hai đứa con tôi còn trong đó mà… Tiếng khóc của một người cha lúc đó thật sự ám ảnh”, bà Huệ nói.

Căn phòng bên trong quán ăn bị cháy

Khi đội cứu hộ đưa được hai cháu nhỏ ra ngoài vào hơn 6 giờ sáng, không khí nơi hiện trường lặng đi. Người cha lao tới nhưng dường như quỵ xuống. Ngoài mất con, người đàn ông còn mất thêm vợ. Nỗi đau quá lớn khiến anh không đứng nổi.

Một nạn nhân xấu số khác trong vụ cháy là chị L.Q.A (SN 1990). Hôm đó chị A. đến quán chơi với nhân viên làm ở đây rồi ở lại và ra đi mãi mãi.

Hai nạn nhân may mắn thoát chết nhờ liều mình nhảy từ tầng 3 qua cửa sổ. Chia sẻ về thời điểm thoát nạn, chị T. cho biết: “Khoảng 4 giờ sáng, người ngủ cùng phòng đi vệ sinh và phát hiện cháy nên hô hoán. Chúng tôi chạy ra cửa sổ nhưng khói và hơi nóng quá dày đặc, không thể thở nổi nên buộc phải nhảy xuống. Tôi đưa tay đỡ khi tiếp đất nên đầu không bị chấn thương nhưng bị gãy xương vai và xương sườn”.

Liên tiếp các vụ cháy gây thương vong

Trước đó, hồi giữa năm, TPHCM rúng động vụ cháy bên trong cư xá Độc Lập ở đường Đô Đốc Long, phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú cũ), khiến 8 người tử vong.

Ít ngày trước đó, vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng 2/12 tại một căn nhà trong hẻm thuộc xã Vĩnh Lộc khiến bé gái 8 tuổi tử vong, 3 người khác bị thương. Theo thông tin ban đầu, người dân trong khu vực phát hiện mùi khét và khói bốc ra từ căn nhà của hai mẹ con sinh sống lâu năm tại đây. Nhiều người lập tức leo lên tầng 1, đập kính tìm cách cứu những người mắc kẹt bên trong.

Đám cháy bắt đầu lúc nửa đêm, tỏa khói mù mịt, người dân sống bên trong chung cư hoảng hốt, tháo chạy ra bên ngoài. Lực lượng chức năng Công an TPHCM điều nhiều xe cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn. Nhiều xe cứu thương sau đó được huy động đến hiện trường nhưng thiệt hại về tài sản và thương vong rất lớn.

Mới đây nhất, chỉ một ngày sau vụ cháy quán ăn khiến 4 người tử vong thì ngày 6/12, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà trong hẻm 72, đường số 4, phường Hiệp Bình, khiến một người đàn ông 47 tuổi mắc kẹt bên trong và tử vong. Theo nhiều nhân chứng, đám cháy xuất phát từ tầng 1, nhiều người đã cố gắng dùng bình cháy mini và biết có người đang mắc kẹt bên trong nhưng bất lực. Đến khi lực lượng chức năng khống chế thành công vụ cháy thì người đàn ông đã tử vong.