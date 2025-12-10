Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Rác thải tồn lưu bủa vây nhiều khu vực Thủ đô

Phùng Linh

TPO - Tình trạng rác thải sinh hoạt và phế thải xây dựng bị đổ tràn lan xuống lòng, lề đường đang diễn ra phổ biến tại nhiều khu vực tại Hà Nội, gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

tp-5-12-41.jpg
Tại nhiều khu vực của Thủ đô, tình trạng rác thải sinh hoạt bị đổ trộm, tồn lưu kéo dài đang gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân.
tp-5-12-29.jpg
Theo đó, nhiều bãi rác tự phát hình thành ngay sát khu dân cư, trường học, tòa nhà chung cư. Một số điểm dù có biển “Cấm đổ rác”, nhưng rác vẫn bị xả thẳng ra đường, không được thu gom kịp thời.
Theo phản ánh của người dân, lượng rác lớn ùn ứ nhiều ngày, bốc mùi hôi vào những hôm mưa, còn ngày nắng thì ruồi nhặng dày đặc, mất vệ sinh.
tp-huong-son-18.jpg
Rác, phế thải dù đã được đốt lộ thiên, nhưng sau vài ngày “đâu lại vào đó”, rác chất thành đống tại nhiều khu vực ven đô.
tp-vanhdai1-03.jpg
Trong khu vực nội đô, trên đường La Thành vốn đang được tích cực triển khai giải phóng mặt bằng tuyến đường vành đai 1, rác thải được người dân đổ bừa bãi, tràn xuống lòng đường lâu ngày trở thành "điểm đen" rác thải sinh hoạt lưu cữu.
tp-opera-07.jpg
Khu vực dọc Đại lộ Thăng Long (xã An Khánh) xuất hiện hàng chục khu vực tập kết rác thải tự phát.
tp-5-12-31.jpg
tp-5-12-28.jpg
tp-opera-06.jpg
Rác thải vương vãi khắp mặt đường tại nhiều tuyến phố phường Dương Nội.
tp-5-12-32.jpg
Bà Nguyễn Thị Thủy, người dân sống ở khu đô thị Geleximco cho biết: “Tình trạng nhếch nhác bởi rác thải bủa vây đã diễn ra nhiều năm, cứ dẹp được một thời gian lại đâu vào đấy. Mỗi buổi sáng ra đường là mùi hôi thối bốc lên nồng nặc do phần lớn rác thải đã ùn ứ lại nhiều ngày”.
Đường Lê Trọng Tấn (phường Dương Nội) thường xuyên trở thành nơi tập trung rác thải, rác tràn xuống lòng đường gây cản trở giao thông.
tp-opera-08.jpg
Theo Quyết định 3619/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, từ 1/7/2025, toàn bộ công tác VSMT của Hà Nội được bàn giao về Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp và môi trường TP Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) quản lý tập trung.
Tuy nhiên, sau thời gian triển khai, nhiều bất cập nảy sinh: điều phối thiếu thống nhất, xã không nắm được dữ liệu thu gom, phản ánh của người dân xử lý chậm, nhiều điểm rác tồn đọng kéo dài. Một số khu vực ngoại thành của TP Hà Nội xuất hiện các “điểm đen” rác thải sinh hoạt lưu cữu...

Để xử lý triệt để tình trạng rác thải tồn lưu, PGS.TS Bùi Thị An – Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng cho rằng các cấp chính quyền cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là giáo dục, quản lý và cưỡng chế.

Theo đó, công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường và pháp luật phải được thực hiện sâu rộng, không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà cần lan tỏa tới từng tổ dân phố, trường học. Đồng thời, cần phổ biến rõ các mức xử phạt nghiêm khắc đối với hành vi xả rác bừa bãi để nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân.

