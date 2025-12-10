Rác thải tồn lưu bủa vây nhiều khu vực Thủ đô

Để xử lý triệt để tình trạng rác thải tồn lưu, PGS.TS Bùi Thị An – Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng cho rằng các cấp chính quyền cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là giáo dục, quản lý và cưỡng chế.

Theo đó, công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường và pháp luật phải được thực hiện sâu rộng, không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà cần lan tỏa tới từng tổ dân phố, trường học. Đồng thời, cần phổ biến rõ các mức xử phạt nghiêm khắc đối với hành vi xả rác bừa bãi để nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân.