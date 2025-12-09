Giao thông 'tê liệt' tại nhiều tuyến phố giao cắt với công trường đường Vành đai 2,5

UBND thành phố Hà Nội vừa có yêu cầu chính quyền địa phương và nhà đầu tư hoàn thiện mặt bằng, đẩy nhanh thi công để hoàn thành đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - QL1 dài 2 km trong quý I/2026.

Dự án đường vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A) được khởi công năm 2013, tiến độ hoàn thành năm 2016 (chậm 9 năm). Dự án có tổng mức đầu tư ban đầu là 1.317 tỷ đồng theo hình thức BT. Đơn vị thực hiện dự án là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Mai Hà Nội