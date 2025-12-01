Hà Nội đưa ra phương án 'xoá' các điểm ùn tắc trong năm 2025

TPO - Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội cho biết, năm 2025 trên địa bàn thành phố có 38 điểm ùn tắc và đã giao cho liên ngành Sở Xây dựng - Công an thành phố lên phương án xóa từ 6 điểm ùn tắc thường xuyên trong năm 2025. Đại diện các Đội CSGT địa bàn cho biết, đang khảo sát, đưa ra các phương án xử lý từng điểm ùn tắc này.

6 điểm ùn tắc được Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội yêu cầu liên ngành Xây dựng – Công an xử lý trong năm 2025, bao gồm: Hai đầu cầu vượt Lê Văn Lương - Láng; Nút giao Láng - Yên Lãng; nút giao Điện Biên Phủ - Trần Phú; Đường Trần Nhật Duật - Vành đai 1 đoạn qua cửa khẩu Chương Dương Độ, nút giao Lĩnh Nam - Đỗ Mười, Hai đầu cầu vượt Mễ Trì trên đường Cương Kiên.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Trung tá Nguyễn Quang Thành, Đội trưởng Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, theo danh sách các điểm ùn tắc cần xử lý trong năm 2025, trên địa bàn quận Đống Đa cũ có 2 điểm, gồm: Hai đầu cầu vượt Lê Văn Lương - Láng; Nút giao Láng - Yên Lãng.

Ùn tắc tại nút giao Lê Văn Lương - Láng và cầu vượt sáng 1/12.

Qua khảo sát thực tế tại đây, ông Thành cho biết, hạ tầng được đầu tư, xây dựng khá đồng bộ. Cụ thể, tại nút giao Lê Văn Lương - Láng đã được xây dựng cầu vượt theo chiều Lê Văn Lương – Láng Hạ; còn nút giao Láng – Yên Lãng đã được xén vỉa hè, dải phân cách mở rộng lòng nút giao, lắp đặt hệ thống cột đèn tín hiệu hiện đại, dải phân cách giữa và vạch kẻ sơn phân luồng giao thông đồng bộ.

Tuy nhiên đề cập đến một số bất cập tại đây khiến ùn tắc giao thông vẫn xảy ra, ông Thành cho biết, việc phân làn xe, kẻ vạch đường đang có một số tồn tại cần được điều chỉnh, xử lý.

Cụ thể, tại nút giao Lê Văn Lương – Láng, mặc dù tại đây có cầu vượt nhưng việc kẻ, chia làn cho phương tiện, đặc biệt là ô tô đang có bất cập, trong đó làn vạch liền để ưu tiên cho xe buýt nhanh BRT hoạt động đang bố trí quá gần điểm lên xuống hai đầu cầu vượt, dẫn đến giờ cao điểm, nhiều ô tô đi từ làn hỗn hợp rẽ trái sang phía làn vạch liền (xe BRT hoạt động) để lên cầu đã gây xung đột giao thông, ùn tắc.

"Giải pháp của CSGT đưa ra để xử lý tình trạng này là kéo dài khoảng trống đường dẫn lên cầu vượt ở hai đầu cầu (ở đường Lê Văn Lương và Láng Hạ) để tạo không gian cho xe ô tô tiếp cận, lên xuống cầu vượt dễ dàng, tránh tình trạng bị thắt nút cổ chai, gây xung đột, ùn ứ giao thông" - ông Thành thông tin.

Tại nút giao Láng - Yên Lãng, ùn tắc, xung đột có nguyên nhân từ điểm mở quay đầu của phương tiện ô tô trên đường Láng. Khi ô tô từ đường Trường Chinh và đường Vành đai 2 trên cao đi xuống nút giao Ngã Tư Sở sau đó đi quá sang đường Láng mới quay đầu. Tình trạng này làm giảm lưu lượng xe tại Ngã Tư Sở nhưng lại làm tăng lượng xe trên đường Láng trong đó có nút giao Láng – Yên Lãng. Đội CSGT số 3 đang phối hợp với các lực lượng chức năng của Sở Xây dựng khảo sát, tính toán lại công tác phân làn, phân luồng giao thông tại đây để có sự điều chỉnh cho phù hợp.

Đã xử lý được 2 trong tổng số 38 điểm ùn tắc

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong năm 2025, trên địa bàn Thành phố Hà Nội có tổng số 38 điểm ùn tắc, các điểm ùn tắc này nằm trên các trục đường, nút giao thông lớn. Trong số này có 20 điểm chuyển tiếp năm 2024 và 5 điểm, 13 tuyến đường ùn tắc phát sinh năm 2025.

Ùn tắc tại nút giao Láng - Yên Lãng những ngày vừa qua.

Sở Xây dựng cho biết, thời gian qua Sở đã phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra hiện trạng, đánh giá nguyên nhân và nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý. Trong đó, tập trung vào các điểm, tuyến đường ùn tắc năm 2025 và sắp xếp thứ tự ưu tiên xử lý để đề xuất.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Sở Xây dựng đã thống nhất với Công an Thành phố xử lý được 2/38 điểm ùn tắc giao thông, gồm: Nút giao Lĩnh Nam - Đỗ Mười; Đầu cầu vượt Mễ Trì nằm trên đường Cương Kiên.

Với 4 điểm tiếp theo, bao gồm: Hai đầu cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ; Nút giao Láng - Yên Lãng; Điện Biên Phủ - Trần Phú; Trên đường Trần Nhật Duật (cửa khẩu Chương Dương Độ), trong 3 tháng cuối năm, Sở Xây dựng đang tiếp tục phối hợp với Công an Thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan có phương án xử lý để hoàn thành kế hoạch.