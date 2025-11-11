Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội thực hiện cấm xe tải đi làn 1 trên trục Nhật Tân - Nội Bài trong tháng 11

Trọng Đảng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 11/11, thông tin với PV Tiền Phong đại diện Sở Xây dựng cho biết, thành phố sẽ thực hiện cấm xe tải đi làn 1 trên trục đường Nhật Tân – Nội Bài (Võ Nguyên Giáp) trong tháng 11. Với trục đại lộ Thăng Long, Sở Xây dựng cho biết, chưa thực hiện ở thời điểm này.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thêm, thời gian qua Sở đã giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Ban Duy tu – Sở Xây dựng) khẩn trương xây dựng phương án tổ chức giao thông trên tuyến đại lộ Thăng Long (đoạn Km 2+250 - Km 28+200) và đường Võ Nguyên Giáp (từ cầu Nhật Tân đến nút giao với đường Võ Văn Kiệt - QL2).

tp-1-2454.jpg
Thực trạng giao thông trên đường Võ Nguyễn Giáp. Ảnh: T.Đảng

Trên đại lộ Thăng Long, Sở Xây dựng yêu cầu, ở làn trái trong cùng (làn 1) tốc độ tối đa được phép lưu thông là 100 km/h, cấm xe tải đi vào làn này; làn 2 tốc độ tối đa 90 km/h, lưu thông hỗn hợp; làn 3 tốc độ tối đa 80 km/h, hỗn hợp và khuyến cáo xe tải đi làn này.

Với đường Võ Nguyên Giáp, tại làn 1 đoạn từ cầu Sông Thiếp đến sân bay Nội Bài được khảo sát, nghiên cứu để tăng tốc độ tối đa lên 100 km/h; làn 2 tốc độ 90 km/h, hỗn hợp; làn 3 tốc độ 80 km/h, hỗn hợp và khuyến khích xe tải đi làn này.

Thực hiện nội dung trên, thời gian qua Ban Duy tu đã phối hợp với các đơn vị có liên quan, gồm: Phòng CSGT, chính quyền các địa phương - nơi có hai trục giao thông là đại lộ Thăng Long, đường Võ Nguyên Giáp đi qua, tiến hành khảo sát thực tế.

8-6711.jpg
Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, tuyến đại lộ Thăng Long hiện đang và sẽ có các công trường thi công tại đây. Ảnh: T.Đảng

“Qua khảo sát thực trạng hạ tầng giao thông và lưu lượng xe qua lại tại hai trục đường trên, tổ công tác liên ngành đánh giá, tuyến đường Võ Nguyên Giáp đủ điều kiện để tổ chức giao thông theo các nội dung Sở Xây dựng yêu cầu. Còn trên tuyến đại lộ Thăng Long chưa thể thực hiện tổ chức giao thông theo phương án trên ở thời điểm này” – đại diện Ban Duy tu nói.

Đề cập đến nguyên nhân tuyến đại lộ Thăng Long chưa thể tổ chức giao thông theo hướng cấm xe tải ở làn 1, đại diện Ban Duy tu cho biết, do tuyến đường này đang thực hiện nhiều công trình giao thông theo quy hoạch và kết nối nên việc tổ chức giao thông theo phương án mới chưa thể thực hiện.

Các công trình giao thông đang và sẽ thực hiện trên trục đại lộ Thăng Long gồm: Nút giao Vành đai 3,5 - đại lộ Thăng Long; nút giao Vành đai 4 - đại lộ Thăng Long (đang thi công), dự án thi công tuyến đường sắt đô thị Văn Cao - Hòa Lạc (sắp khởi công).

Trọng Đảng
#cấm xe đi làn 1 #hà nội cấm xe đi làn 1 #sở xây dựng hà nội #ban duy tu hà nội #csgt

Xem thêm

Cùng chuyên mục