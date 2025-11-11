Hà Nội thực hiện cấm xe tải đi làn 1 trên trục Nhật Tân - Nội Bài trong tháng 11

TPO - Ngày 11/11, thông tin với PV Tiền Phong đại diện Sở Xây dựng cho biết, thành phố sẽ thực hiện cấm xe tải đi làn 1 trên trục đường Nhật Tân – Nội Bài (Võ Nguyên Giáp) trong tháng 11. Với trục đại lộ Thăng Long, Sở Xây dựng cho biết, chưa thực hiện ở thời điểm này.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thêm, thời gian qua Sở đã giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Ban Duy tu – Sở Xây dựng) khẩn trương xây dựng phương án tổ chức giao thông trên tuyến đại lộ Thăng Long (đoạn Km 2+250 - Km 28+200) và đường Võ Nguyên Giáp (từ cầu Nhật Tân đến nút giao với đường Võ Văn Kiệt - QL2).

Thực trạng giao thông trên đường Võ Nguyễn Giáp. Ảnh: T.Đảng

Trên đại lộ Thăng Long, Sở Xây dựng yêu cầu, ở làn trái trong cùng (làn 1) tốc độ tối đa được phép lưu thông là 100 km/h, cấm xe tải đi vào làn này; làn 2 tốc độ tối đa 90 km/h, lưu thông hỗn hợp; làn 3 tốc độ tối đa 80 km/h, hỗn hợp và khuyến cáo xe tải đi làn này.

Với đường Võ Nguyên Giáp, tại làn 1 đoạn từ cầu Sông Thiếp đến sân bay Nội Bài được khảo sát, nghiên cứu để tăng tốc độ tối đa lên 100 km/h; làn 2 tốc độ 90 km/h, hỗn hợp; làn 3 tốc độ 80 km/h, hỗn hợp và khuyến khích xe tải đi làn này.

Thực hiện nội dung trên, thời gian qua Ban Duy tu đã phối hợp với các đơn vị có liên quan, gồm: Phòng CSGT, chính quyền các địa phương - nơi có hai trục giao thông là đại lộ Thăng Long, đường Võ Nguyên Giáp đi qua, tiến hành khảo sát thực tế.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, tuyến đại lộ Thăng Long hiện đang và sẽ có các công trường thi công tại đây. Ảnh: T.Đảng

“Qua khảo sát thực trạng hạ tầng giao thông và lưu lượng xe qua lại tại hai trục đường trên, tổ công tác liên ngành đánh giá, tuyến đường Võ Nguyên Giáp đủ điều kiện để tổ chức giao thông theo các nội dung Sở Xây dựng yêu cầu. Còn trên tuyến đại lộ Thăng Long chưa thể thực hiện tổ chức giao thông theo phương án trên ở thời điểm này” – đại diện Ban Duy tu nói.

Đề cập đến nguyên nhân tuyến đại lộ Thăng Long chưa thể tổ chức giao thông theo hướng cấm xe tải ở làn 1, đại diện Ban Duy tu cho biết, do tuyến đường này đang thực hiện nhiều công trình giao thông theo quy hoạch và kết nối nên việc tổ chức giao thông theo phương án mới chưa thể thực hiện.

Các công trình giao thông đang và sẽ thực hiện trên trục đại lộ Thăng Long gồm: Nút giao Vành đai 3,5 - đại lộ Thăng Long; nút giao Vành đai 4 - đại lộ Thăng Long (đang thi công), dự án thi công tuyến đường sắt đô thị Văn Cao - Hòa Lạc (sắp khởi công).