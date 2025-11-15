Niềm vui từ xã đảo duy nhất của Thủ đô khi lần đầu có tuyến buýt

Theo Xí nghiệp Xe buýt 10/10 (Tổng Công ty Vận tải Hà Nội) – đơn vị vận hành tuyến buýt, sau một tháng đầu tiên khai thác, tuyến 20ATC đã vận chuyển hơn 15.500 lượt khách. Lượng khách đi lại ổn định và có xu hướng tăng lên theo thời gian, cho thấy nhu cầu thực sự lớn của người dân xã đảo và các khu vực lân cận.