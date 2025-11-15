Niềm vui từ xã đảo duy nhất của Thủ đô khi lần đầu có tuyến buýt

TPO - Việc tuyến buýt 20ATC chính thức vận hành từ đầu tháng 10 đã mở ra một cánh cửa mới cho người dân xã đảo – một sự kết nối chưa từng có giữa Minh Châu và hệ thống giao thông công cộng của Thủ đô.
Xã Minh Châu nằm ở vị trí giao thoa của ba dòng sông lớn: sông Hồng, sông Đà và sông Lô. Dù thuộc Hà Nội, nhiều năm qua người dân nơi đây vẫn phải đi lại nhờ hạ tầng giao thông của tỉnh Phú Thọ, đặc biệt là khi di chuyển ra khu vực nội thành.
Tuyến buýt 20ATC (Nhổn – Quốc lộ 32 – Minh Châu) đi vào hoạt động từ ngày 1/10 đã ngay lập tức mang lại thay đổi rõ rệt cho hơn 4.000 người dân xã đảo Minh Châu.
Tuyến buýt 20ATC mới vận hành, nhưng những thay đổi nó mang lại đã hiện rõ trong đời sống người dân xã đảo. Đi lại dễ hơn, chi phí giảm, cơ hội học tập – làm việc – tiếp cận dịch vụ rộng mở.
Chuyển công tác từ nội thành về xã đảo Minh Châu từ tháng 7, anh Hải Long (phường Cầu Giấy) vẫn di chuyển bằng xe máy hàng ngày. Từ khi tuyến xe buýt 20ATC khai trương, anh lựa chọn xe buýt làm phương tiện di chuyển chính. “Thời gian tôi di chuyển nhanh và đỡ vất vả hơn nhiều. Giờ đi làm chỉ mất hơn một tiếng lại an toàn, tiện lợi hơn so với đi đò hay xe máy”, anh Long vui mừng chia sẻ.
Trước đây, người dân Minh Châu muốn vào trung tâm thành phố phải qua phà sang xã Quảng Oai hoặc đi vòng đập tràn sang xã Vĩnh Tường (tỉnh Phú Thọ). Mùa mưa, nước lũ dâng cao khiến xã gần như bị cô lập.
Tuyến buýt 20ATC hoạt động từ 4h40 đến 19h50, với tần suất 30-50 phút/chuyến, tổng cộng 37 lượt mỗi ngày. Nhờ vậy, từ xã đảo ra trung tâm Hà Nội chỉ còn hơn 1 tiếng di chuyển, thay vì phải mất hàng giờ đi đò, bắt xe nối chuyến.
Đây là bước tiến trong việc đưa xe buýt Thủ đô vươn tới những khu vực xa trung tâm.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Minh Châu Đinh Tuấn Anh, sau hơn một tháng vận hành, tuyến buýt đã mang lại hiệu quả rõ rệt khi giúp người dân đi lại dễ dàng, kết nối kinh tế - xã hội, và quan trọng hơn là xóa dần khoảng cách giữa “xã đảo” và trung tâm Hà Nội.
"Địa phương coi tuyến buýt 20A như một “cầu nối mềm”, giúp rút ngắn khoảng cách dịch vụ công, giáo dục, y tế, tạo cơ hội tiếp cận bình đẳng cho mọi người dân. Đặc biệt với người cao tuổi, học sinh, lao động thu nhập thấp, tuyến buýt mang lại sự an tâm và thuận lợi mà trước đây rất khó có được. Trong thời gian tới, xã Minh Châu sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên môn của thành phố đánh giá hiệu quả tuyến buýt 20A để có thể mở rộng tần suất, cải thiện điểm dừng, nghiên cứu bổ sung các tuyến kết nối nội xã và liên xã. Đồng thời nâng cấp các tuyến đường trục chính, đường liên thôn, các điểm giao cắt nhằm đảm bảo an toàn giao thông", Phó Chủ tịch xã Minh Châu cho biết.
Theo Xí nghiệp Xe buýt 10/10 (Tổng Công ty Vận tải Hà Nội) – đơn vị vận hành tuyến buýt, sau một tháng đầu tiên khai thác, tuyến 20ATC đã vận chuyển hơn 15.500 lượt khách. Lượng khách đi lại ổn định và có xu hướng tăng lên theo thời gian, cho thấy nhu cầu thực sự lớn của người dân xã đảo và các khu vực lân cận.