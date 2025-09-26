Hơn 291.000 lượt xe buýt được vận hành an toàn

Trong hai ngày 25 và 26/8, Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) tổ chức hội thi “Xây dựng văn hóa phục vụ xe buýt Transerco năm 2025” và sơ kết đợt phát động đợt thi đua cao điểm năm 2025. Đã có 291 lượt xe buýt của Transerco được vận hành an toàn trong hơn tháng qua.

Lãnh đạo Transerco cho biết, để triển khai các kế hoạch sản xuất, phục vụ của xe buýt trong năm 2025, Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt. Trong đó, từ ngày 1/8, Transerco chính thức phát động đợt thi đua cao điểm năm 2025.

Các đơn vị vận hành buýt tại Transerco tham gia các nội dung hội thi sáng 26/9. Ảnh: T.Đảng

Đến nay sau hơn một tháng triển khai, kết quả cho thấy, chất lượng thi đua năm nay được nâng lên rõ rệt, toàn Tổng công ty đã vận hành hơn 291.000 lượt xe an toàn, không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến. Các nhóm vi phạm liên quan đến ý thức, thái độ phục vụ hành khách không có.

Với hội thi “Xây dựng văn hóa phục vụ xe buýt Transerco năm 2025” – một trong những nội dung của kế hoạch thi đua đang được diễn ra từ 25 -26/8, ông Nguyễn Thủy, Phó Tổng Giám đốc Transerco cho biết, hội thi là một trong các hoạt động đổi mới phương pháp tuyên truyền, tập huấn, từng bước hoàn thiện các kỹ năng phục vụ, xử lý tình huống của đội ngũ nhân viên phục vụ xe buýt. Đồng thời, đây cũng là sân chơi, là cơ hội cho lái xe, nhân viên phục vụ của các đơn vị giao lưu, thi đua, học tập về phong cách chuyên nghiệp, văn minh, lịch sự trong ứng xử và giao tiếp với khách hàng.

9 đội dự thi đến từ 7 đơn vị trực thuộc và 2 công ty cổ phần thành viên tham gia tranh tài qua 2 vòng thi, gồm vòng loại (giới thiệu, hiểu biết) và vòng chung kết (kỹ năng ứng xử, xử lý tình huống).

Các tình huống thi đều là tình huống thực tế trong hoạt động vận tải hành khách công cộng, thách thức khả năng xử lý của các đội thi, từ đó góp phần tạo nên hình ảnh và chất lượng dịch vụ xe buýt của Transerco ngày càng chuyên nghiệp – thân thiện.