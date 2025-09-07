Hơn 600 nghìn hành khách đi xe buýt dịp Quốc khánh

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, trong 4 ngày phục vụ cao điểm dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, đã có 600 nghìn hành khách được phục vụ bởi hệ thống xe buýt của Transerco.

Cụ thể, đại diện Transerco cho biết, từ ngày 30/8/2025 đến hết ngày 02/9/2025), với lĩnh vực vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, Tổng công ty đã vận hành 34.000 lượt xe, phục vụ 672.448 lượt hành khách.

Cùng với đó, Transerco cũng phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức vận hành bổ sung một số tuyến buýt tăng cường phục vụ nhu cầu người dân đến Trung tâm triển lãm Quốc gia tại xã Đông Anh.

Trong đó, từ ngày 12/8, đã triển khai 6 tuyến buýt tăng cường; từ ngày 28/8 - 5/9 (cao điểm nhất) đã tổ chức 18 tuyến (trong đó Tổng công ty có 12 tuyến) với hơn 700 lượt xe/ngày phục vụ.

Xe buýt của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội phục vụ hành khách dịp Quốc khánh. Ảnh: PV.

Tại các bến xe, Công ty Cổ phần Bến xe và Trung tâm Khai thác bến xe Hà Nội đã tổ chức phục vụ 9.525 lượt xe, trong đó có 702 lượt xe tăng cường, đáp ứng nhu cầu đi lại của 107.917 lượt hành khách.

Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đã tổ chức trông giữ an toàn 39.850 lượt phương tiện, gồm 32.650 lượt xe ô tô và 7.200 lượt xe máy, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong khu vực nội đô.

Ngoài ra, dịp này Transerco đã xây dựng phương án và triển khai vận chuyển các đoàn đại biểu đến từ các tỉnh, thành trong cả nước, các đoàn khách quốc tế từ nước bạn Lào, cùng đại diện các sở, ngành thuộc thành phố Hà Nội tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh. Cả đợt này, Tổng công ty đã huy động hơn 250 phương tiện vận tải từ 7 đến 45 chỗ ngồi, đồng thời tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật toàn bộ phương tiện tham gia phục vụ.