Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Huy động hơn 9.000 lượt xe buýt mỗi ngày phục vụ cao điểm đại lễ Quốc khánh

Trọng Đảng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 24/8, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã đưa ra kế hoạch phục vụ dịp cao điểm đi lại của người dân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Dịp này, Transerco huy động mỗi ngày hơn 9.000 lượt xe buýt, đồng thời, bố trí xe dự phòng để giải tỏa hành khách.

Kế hoạch của Transerco cho biết, để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân và du khách đến Thủ đô dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh, Tổng công ty triển khai kế hoạch phục vụ vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt.

Cụ thể, với các tuyến buýt không bị ảnh hưởng do công tác phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành, Transerco thực hiện vận hành buýt theo biểu đồ hoạt động đã được xây dựng.

Trong đó, dịp này, ngày thường Transerco huy động khoảng 9.269 lượt xe/ngày, tương ứng với 791 xe hoạt động; ngày Chủ nhật huy động khoảng 9.053 lượt xe/ngày, tương ứng với 771 xe hoạt động.

203-cat.jpg
Xe buýt chở khách hoạt động trên đường phố Hà Nội.

Đối với các tuyến buýt phải điều chỉnh hoạt động để phục vụ công tác phân luồng tổ chức giao thông phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành thì trong các ngày hợp luyện và sơ duyệt (24, 27/8), sẽ tổ chức điều chỉnh lộ trình 05 tuyến, quay đầu 23 tuyến và dừng hoạt động 04 tuyến.

Trong những ngày tổng duyệt và chính thức (30/8 và 2/9), sẽ tổ chức điều chỉnh lộ trình 05 tuyến, quay đầu 22 tuyến, điều chỉnh điểm đầu cuối 02 tuyến và dừng hoạt động 03 tuyến.

Đặc biệt, trong các ngày cao điểm (từ 30/8 đến 2/9), Tổng công ty yêu cầu các đơn vị vận hành buýt trực thuộc chuẩn bị sẵn các điều kiện (về nhân lực và phương tiện) để kịp thời tăng cường, giải tỏa hành khách tại các bến xe, trạm trung chuyển khi có nhu cầu và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. Số phương tiện dự phòng dự kiến tăng cường 34 xe, số lượt xe tăng cường dự kiến 80 lượt.

Trọng Đảng
#xe buýt #tổng công ty vận tải hà nội #transerco #vthkcc #quốc khánh 2.9 #80 năm Quốc khánh

Xem thêm

Cùng chuyên mục