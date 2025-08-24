Huy động hơn 9.000 lượt xe buýt mỗi ngày phục vụ cao điểm đại lễ Quốc khánh

TPO - Ngày 24/8, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã đưa ra kế hoạch phục vụ dịp cao điểm đi lại của người dân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Dịp này, Transerco huy động mỗi ngày hơn 9.000 lượt xe buýt, đồng thời, bố trí xe dự phòng để giải tỏa hành khách.

Kế hoạch của Transerco cho biết, để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân và du khách đến Thủ đô dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh, Tổng công ty triển khai kế hoạch phục vụ vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt.

Cụ thể, với các tuyến buýt không bị ảnh hưởng do công tác phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành, Transerco thực hiện vận hành buýt theo biểu đồ hoạt động đã được xây dựng.

Trong đó, dịp này, ngày thường Transerco huy động khoảng 9.269 lượt xe/ngày, tương ứng với 791 xe hoạt động; ngày Chủ nhật huy động khoảng 9.053 lượt xe/ngày, tương ứng với 771 xe hoạt động.

Xe buýt chở khách hoạt động trên đường phố Hà Nội.

Đối với các tuyến buýt phải điều chỉnh hoạt động để phục vụ công tác phân luồng tổ chức giao thông phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành thì trong các ngày hợp luyện và sơ duyệt (24, 27/8), sẽ tổ chức điều chỉnh lộ trình 05 tuyến, quay đầu 23 tuyến và dừng hoạt động 04 tuyến.

Trong những ngày tổng duyệt và chính thức (30/8 và 2/9), sẽ tổ chức điều chỉnh lộ trình 05 tuyến, quay đầu 22 tuyến, điều chỉnh điểm đầu cuối 02 tuyến và dừng hoạt động 03 tuyến.

Đặc biệt, trong các ngày cao điểm (từ 30/8 đến 2/9), Tổng công ty yêu cầu các đơn vị vận hành buýt trực thuộc chuẩn bị sẵn các điều kiện (về nhân lực và phương tiện) để kịp thời tăng cường, giải tỏa hành khách tại các bến xe, trạm trung chuyển khi có nhu cầu và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. Số phương tiện dự phòng dự kiến tăng cường 34 xe, số lượt xe tăng cường dự kiến 80 lượt.