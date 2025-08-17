Hà Nội: Ký hợp đồng thi công cầu Ngọc Hồi 8.235 tỷ đồng

TPO - Để hoàn thành các thủ tục khởi công vào ngày 19/8, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội (Ban Giao thông) và liên danh gồm 9 nhà thầu vừa ký hợp đồng triển khai dự án cầu Ngọc Hồi.

Đây là hạng mục cuối cùng của dự án thành phần 3 thuộc dự án đường Vành đai 3,5: thi công cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu.

Dự án cầu Ngọc Hồi được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại quyết định số 2878/QĐ-UBND với tổng mức đầu tư 10.197 tỷ đồng, trong đó phần xây lắp (thi công) là 8.235 tỷ đồng. Cầu có tổng chiều dài khoảng 7,5km (phía Hà Nội hơn 5km, phía Hưng Yên hơn 2km).

Thiết kế kiến trúc cầu Ngọc Hồi qua sông Hồng.

Cầu chính vượt sông Hồng được thiết kế hệ dây văng, bề rộng cầu chính (gồm cả lề kiểm tra) là 32,3m, tổng bề rộng cầu (gồm cả phần neo dây văng) là 38,3m, bảo đảm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Cầu cạn - đường dẫn dài hơn 6,5km, bề rộng cầu dẫn 33m.

Hiện đại diện cơ quan quản lý dự án là Ban Giao thông thành phố Hà Nội đã lựa chọn được 9 nhà thầu liên danh tham gia thi công và ký hợp đồng triển khai xây lắp Ngọc Hồi theo hình thức EPC (công trình chìa khóa trao tay).

9 liên danh nhà thầu gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương - Công ty TNHH Tập đoàn viện khảo sát và thiết kế cầu lớn đường sắt Trung Quốc - Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C - Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 18 - Công ty cổ phần Xây lắp thương mại Delta - Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Huy - Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư hạ tầng Việt Nam.

Cầu Ngọc Hồi là một trong 18 công trình cầu đường bộ vượt sông Hồng theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được khởi công vào ngày 19/8, sau khi hoàn thành công trình sẽ tăng cường kết nối giao thông giữa Thủ đô Hà Nội với tỉnh Hưng Yên và các khu đô thị mới, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian thi công dự án theo hợp đồng được ký kết là từ năm 2025 đến 2028.