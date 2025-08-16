Phú Diễn sẽ là vùng đô thị xanh tại Hà Nội

TPO - Sáng 16/8, Đại hội Đảng bộ phường Phú Diễn (Hà Nội) đã diễn ra phiên chính thức. Phát biểu tại đại hội, đại diện Thành ủy Hà Nội đánh giá cao các kết quả của phường đã đạt được và kỳ vọng nhiệm kỳ mới, Phú Diễn sẽ phát triển đô thị theo hướng “Vùng Xanh” của Thủ đô.

Trình bày báo cáo chính trị đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Diễn Hoàng Thị Thủy cho biết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phú Diễn và các phường Phúc Diễn, Cổ Nhuế, Mai Dịch (sáp nhập) nhiệm kỳ vừa qua đã triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt được những kết quả, chỉ tiêu khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Với lĩnh vực kinh tế, trong 5 năm qua, cơ cấu kinh tế phường đã phát triển đúng hướng "Thương mại, dịch vụ - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp", tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân hàng năm đều tăng. Thu ngân sách ước đạt 127,086 tỷ đồng, bằng đạt 106% dự toán Thành phố giao; thu nhập bình quân đầu người đạt 94,92 triệu đồng/năm, tăng 19,1 (tăng hơn 20,1% so với nhiệm kỳ trước).

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Diễn nhiệm kỳ mới ra mắt, đại diện Thành ủy Hà Nội tặng hoa, chúc mừng. Ảnh: Trọng Đảng

Với mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới (2025 - 2030) dự thảo Nghị quyết đại hội nêu rõ, phường tiếp tục phát triển theo hướng “Thương mại, dịch vụ - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp”, trong đó đặt mục chỉ tiêu thu ngân sách 5-10%; thu nhập bình quân đầu người 10 triệu đồng/tháng (tăng gần 30% so với hiện nay)…

Để thực hiện được các mục tiêu trên, nghị quyết đại hội đưa ra hai khâu đột phá, bao gồm: Tập trung đầu tư các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật-hạ tầng xã hội; thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, phát triển vùng “xanh” theo định hướng của Thành phố. Đẩy mạnh chuyển đổi số, công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hệ thống chính trị của Phường.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết cho biết, chỉ trong 1 tháng sau sắp xếp nhưng các cấp ủy, chính quyền mới phường Phú Diễn đã chuẩn bị đại hội Đảng bộ lần thứ nhất rất bài bản, các kết quả đạt được vừa qua là toàn diện; cùng với đó các mục tiêu đưa ra cho nhiệm kỳ mới cũng phát huy được thế mạnh tại địa phương.

Đánh giá về các mục tiêu và hai khâu đột phá tại dự thảo nghị quyết đại hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội cho rằng, ông hoàn toàn đồng tình, nhất là phường xác định phát triển đô thị hiện đại nhưng vẫn là “Vùng Xanh” theo đúng chủ trương của thành phố.

Mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, phường Phú Diễn sẽ là vùng đô thị xanh tại Hà Nội.

Ông Hoàng Trọng Quyết nhấn mạnh, phát triển đô thị theo vùng "xanh" là nỗ lực xây dựng đô thị xanh, bền vững, thông minh, và thân thiện với môi trường. Từ quy hoạch đến thực hiện quy hoạch đều phải nằm trong vành đai xanh, phát triển đô thị tuân thủ không gian xanh, quản lý chặt về chất thải, và thúc đẩy giao thông xanh. Mục tiêu là tạo ra một môi trường sống trong lành, sạch đẹp, và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Tại đại hội, các quyết định quan trọng về nhân sự cho cấp ủy, chính quyền phường Phú Diễn nhiệm kỳ mới Thành ủy Hà Nội đã có quyết định chỉ định được công bố. Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Diễn nhiệm kỳ mới có 18 người, Ban Thường vụ có 10 người, trong đó, ông Nguyễn Lê Hoàng được chỉ định là Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường, bà Hoàng Thị Thủy là Phó Bí thư Thường trực, ông Nguyễn Văn Hải là Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường…