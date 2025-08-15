Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội tăng cường 1.000 xe dịp Lễ Quốc khánh

Trọng Đảng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 15/8, Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội cho biết, sẽ tăng cường bố trí 1.000 xe cho các bến trực thuộc là Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm phục vụ nhu cầu của người dân, du khách dịp lễ Quốc khánh.

Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội cho biết, dịp Lễ Quốc khánh năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục (từ 30/08 đến hết 02/9).

“Đây là thời điểm cuối mùa hè, nhu cầu đi lại, du lịch, tham quan của nhân dân dự kiến tăng mạnh, đặc biệt tại các tuyến nội đô, tuyến kết nối các bến xe, nhà ga, sân bay và các địa điểm vui chơi, giải trí, trung tâm thương mại, phố đi bộ”, lãnh đạo Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội nhìn nhận.

Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội dự báo, lượng khách và lượng xe dịp nghỉ lễ Quốc khánh sẽ tăng cao từ chiều 28/8 - 2/9 và sẽ giảm dần vào các ngày 3 - 4/9.

tp-7.jpg
Các bến xe lớn trên địa bàn Hà Nội được tăng cường 1.000 xe dịp Quốc khánh 2/9.

Cụ thể, trong các ngày cao điểm, tại bến Giáp Bát, dự báo, lượt khách cao nhất chiều đi từ bến xe Giáp Bát khoảng 20.000 lượt/ngày, chiều về khoảng 10.000 lượt/ngày, tăng 350% so với ngày thường; lượt xe dự kiến từ 850 đến 900 lượt xe/ngày. Khách tăng tập trung chủ yếu các tuyến Ninh Bình, Thanh Hoá…

Tại bến Gia Lâm, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm chiều đi từ bến xe Gia Lâm khoảng 5.000 lượt khách/ngày, chiều về khoảng 1.500 lượt/ngày, tăng khoảng 250% so với ngày thường, lượt xe dự kiến là 400 lượt xe/ngày, chủ yếu tập trung ở các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang…

Tại bến Mỹ Đình, lượng khách trong các ngày cao điểm chiều đi từ Bến xe Mỹ Đình khoảng 22.000 lượt/ngày, chiều về khoảng 12.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 350% so với ngày thường, lượt xe dự kiến hơn: 950 lượt xe/ngày, chủ yếu ở các tuyến: Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng,…

Từ thực tế trên, Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội có kế hoạch bố trí xe tăng cường 1.000 xe, trong đó: Bến xe Giáp Bát được tăng cường 324 xe; Bến xe Gia Lâm tăng cường 146 xe; Bến xe Mỹ Đình tăng cường 530 xe.

Trọng Đảng
#bến xe #công ty cổ phần bến xe hà nội #bến xe giáp bát #bến xe mỹ đình #cao điểm quốc khánh 2.9 #Du khách về Hà Nội dịp Quốc khánh

Xem thêm

Cùng chuyên mục