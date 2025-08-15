Hà Nội tăng cường 1.000 xe dịp Lễ Quốc khánh

TPO - Sáng 15/8, Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội cho biết, sẽ tăng cường bố trí 1.000 xe cho các bến trực thuộc là Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm phục vụ nhu cầu của người dân, du khách dịp lễ Quốc khánh.

Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội cho biết, dịp Lễ Quốc khánh năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục (từ 30/08 đến hết 02/9).

“Đây là thời điểm cuối mùa hè, nhu cầu đi lại, du lịch, tham quan của nhân dân dự kiến tăng mạnh, đặc biệt tại các tuyến nội đô, tuyến kết nối các bến xe, nhà ga, sân bay và các địa điểm vui chơi, giải trí, trung tâm thương mại, phố đi bộ”, lãnh đạo Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội nhìn nhận.

Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội dự báo, lượng khách và lượng xe dịp nghỉ lễ Quốc khánh sẽ tăng cao từ chiều 28/8 - 2/9 và sẽ giảm dần vào các ngày 3 - 4/9.

Các bến xe lớn trên địa bàn Hà Nội được tăng cường 1.000 xe dịp Quốc khánh 2/9.

Cụ thể, trong các ngày cao điểm, tại bến Giáp Bát, dự báo, lượt khách cao nhất chiều đi từ bến xe Giáp Bát khoảng 20.000 lượt/ngày, chiều về khoảng 10.000 lượt/ngày, tăng 350% so với ngày thường; lượt xe dự kiến từ 850 đến 900 lượt xe/ngày. Khách tăng tập trung chủ yếu các tuyến Ninh Bình, Thanh Hoá…

Tại bến Gia Lâm, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm chiều đi từ bến xe Gia Lâm khoảng 5.000 lượt khách/ngày, chiều về khoảng 1.500 lượt/ngày, tăng khoảng 250% so với ngày thường, lượt xe dự kiến là 400 lượt xe/ngày, chủ yếu tập trung ở các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang…

Tại bến Mỹ Đình, lượng khách trong các ngày cao điểm chiều đi từ Bến xe Mỹ Đình khoảng 22.000 lượt/ngày, chiều về khoảng 12.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 350% so với ngày thường, lượt xe dự kiến hơn: 950 lượt xe/ngày, chủ yếu ở các tuyến: Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng,…

Từ thực tế trên, Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội có kế hoạch bố trí xe tăng cường 1.000 xe, trong đó: Bến xe Giáp Bát được tăng cường 324 xe; Bến xe Gia Lâm tăng cường 146 xe; Bến xe Mỹ Đình tăng cường 530 xe.