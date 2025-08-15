Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Ba khâu đột phá để Hoàng Liệt trở lại danh hiệu khu đô thị văn minh, hiện đại

Trọng Đảng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 14/8, tại Đại hội Đảng bộ phường Hoàng Liệt, đại diện Thành ủy Hà Nội cho rằng, trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành phường Hoàng Liệt cần đưa phường trở lại danh hiệu khu đô thị văn minh, hiện đại.

Báo cáo chính trị được Bí thư phường Hoàng Liệt (nhiệm kỳ 2020 - 2025) Nguyễn Trường Sơn đọc tại đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hoàng Liệt đã đạt được những thành quả quan trọng, toàn diện, như phát triển kinh tế luôn ổn định và duy trì mạch tăng trưởng khá; công tác thu ngân sách trong cả giai đoạn 2020 - 2024 đạt 123% chỉ tiêu giao…

tp-3.jpg
Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phường Hoàng Liệt ra mắt. Ảnh: Trọng Đảng

Trong Nghị quyết được đại hội thông qua, đại hội đặt mục tiêu tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn khoảng 12 - 14%. Trong đó, phát triển thương mại - dịch vụ chiếm 70% cơ cấu kinh tế; công nghiệp - xây dựng 29,8%; nông nghiệp 0,2%; tổng thu ngân sách tăng bình quân cả nhiệm kỳ 9 - 10% trở lên. Tầm nhìn đến năm 2045, trở thành phường là đô thị thông minh, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao.

Để đạt được các mục tiêu trên, Nghị quyết đại hội đặt ra 3 khâu đột phá, trong đó có đột phá trong xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho rằng, Hoàng Liệt từng có khu đô thị Linh Đàm - được công nhận danh hiệu “Khu đô thị kiểu mẫu”. Tuy nhiên, hiện nay danh hiệu này đã bị mất vì việc xây dựng nhà cửa gần đây không theo quy hoạch.

tp-1.jpg
Một góc khu đô thị Linh Đàm (Phường Hoàng Liệt). Ảnh: Trọng Đảng

Đưa ra 6 đề nghị đối với cấp ủy, chính quyền phường Hoàng Liệt trong nhiệm kỳ mới, bà Phùng Thị Hồng Hà cho rằng, cùng với duy trì tăng trưởng kinh tế, phường cần chú trọng đến việc rà soát công tác thực hiện quy hoạch nhà cao tầng, quy hoạch hệ thống các bãi xe và có sự điều chỉnh cho phù hợp. Với danh hiệu “Khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm” - do đây là danh hiệu phường đã đạt được từ nhiều năm trước, trong nhiệm kỳ mới, cấp ủy, chính quyền, nhân dân cần phấn đấu đạt lại danh hiệu này.

Trọng Đảng
#phường hoàng liệt #đại hội phường hoàng liệt #đại hội #phường đông dân nhất hà nội #kđt linh đàm #linh đàm

