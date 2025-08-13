Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Hanoi Metro đang gửi ngân hàng hơn 1.200 tỷ đồng

TPO - Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) - đơn vị vận hành hai tuyến đường sắt đô thị đầu tiên tại Hà Nội là Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Cầu Giấy vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm nay. Tại thời điểm 30/6, công ty đang có hơn 1.200 tỷ đồng gửi ngân hàng.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của Hanoi Metro cho biết, doanh thu đạt hơn 390 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ 10 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Phân tích báo cáo tài chính của Hanoi Metro cho thấy, phần lớn nguồn lợi nhuận này không đến từ hoạt động chính là vận tải hành khách công cộng (thu tiền từ bán vé cho hành khách), mà chủ yếu đến từ nguồn tài chính tiền gửi.

Đường sắt đô thị Nhổn - Cầu Giấy hoạt động trên tuyến.

Trong nửa đầu năm, doanh thu tài chính công ty đạt hơn 23,6 tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ, các khoản thu này được Hanoi Metro lý giải đến từ lãi tiền gửi và cho vay. Tại thời điểm 30/6, công ty đang có hơn 1.200 tỷ đồng gửi ngân hàng.

Năm nay, Hà Nội Metro đặt mục tiêu tổng doanh thu 878,4 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2024. Mục tiêu của lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế là 27 tỷ đồng và 20,7 tỷ đồng.

Đến hết tháng 6, Hà Nội Metro đã thực hiện được phân nửa mục tiêu về doanh thu, và đạt gần 50% mục tiêu về lợi nhuận sau thuế.

Công ty Hanoi Metro là đơn vị đang vận hành 2 tuyến đường sắt đô thị đầu tiên tại Hà Nội là Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Cầu Giấy.

Tuyến metro Cát Linh - Hà Đông dài 13km, được đưa vào hoạt động từ tháng 11/2021, hiện mỗi ngày tuyến phục vụ khoảng 35.000 hành khách, giá vé lượt đi hết tuyến là 15.000 đồng; tuyến Nhổn - ga Hà Nội có tổng chiều dài là 12,5km, đoạn đi trên cao Nhổn - Cầu Giấy dài 8,5 km đưa vào vận hành từ tháng 8/2024, ở thời điểm đưa vào vận hành trung bình mỗi ngày tuyến ghi nhận có 50.000 đến 60.000 hành khách đi tàu, giá vé lượt đi hết tuyến là 12.000 đồng.

Anh Trọng
