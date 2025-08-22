Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Metro Hà Nội lập kỷ lục vận chuyển hành khách

Trọng Đảng
TPO - Chiều 22/8, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) thông tin nhanh về công tác phục vụ dịp tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trong ngày 21/8.

Hanoi Metro cho biết, để phục vụ người dân tham dự buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho lễ Quốc khánh, trong ngày 21/8, công ty đã chủ động điều chỉnh phương án vận hành, kéo dài thời gian phục vụ thêm 2 giờ đến 24h00 (bình thường tàu hoạt động đến 22h).

Khách đi tàu điện Hà Nội lập kỷ lục mới trong ngày 21/8.

Kết quả, trong ngày 21/08, hai tuyến đường sắt đô thị: Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – Ga Hà Nội (đoạn trên cao) đã vận hành tổng cộng 518 lượt tàu, vận chuyển an toàn trên 140.000 lượt hành khách.

Trong đó, tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh – Hà Đông phục vụ hơn 110.000 lượt khách; tuyến đường sắt đô thị số 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội phục vụ hơn 30.000 lượt.

“Đây là những con số ấn tượng kể từ khi hai tuyến metro đi vào hoạt động, đặc biệt đối với tuyến 2A Cát Linh – Hà Đông đã thiết lập kỷ lục khách đi tàu đông nhất kể từ khi đưa vào vận hành đến nay. Sản lượng hành khách vận chuyển của tuyến số 2A trong ngày 21/8 bằng 250% so với sản lượng hành khách vận chuyển trong ngày bình thường” - Công ty Hanoi Metro thông tin.

Theo đánh giá của Công ty Hanoi Metro, dự kiến nhu cầu đi lại bằng tàu điện của người dân và du khách sẽ tiếp tục tăng mạnh trong các buổi hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt diễu binh, diễu hành cũng như trong các ngày cao điểm lễ Quốc khánh sắp tới. Để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách, Công ty Hanoi Metro sẽ vận hành và điều chỉnh phương án chạy tàu hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng của người dân.

Trọng Đảng
