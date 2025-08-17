TPHCM giao nhiệm vụ làm 2 tuyến metro hơn 97.000 tỷ đồng

UBND TPHCM vừa giao các đơn vị liên quan về nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư 2 tuyến metro kết nối trực tiếp TPHCM với Bình Dương, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 97.000 tỷ đồng.

Theo quyết định được Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường ký vào ngày 16/8, Ban Quản lý đường sắt đô thị (MAUR) được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai công tác chuẩn bị đầu tư cho 2 tuyến đường sắt đô thị liên kết vùng gồm metro số 1 (TP mới Bình Dương – Suối Tiên) và metro số 2 (TP Thủ Dầu Một – TPHCM).

Theo quyết định, MAUR phải khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi, trình thẩm định và phê duyệt, đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết hàng tháng, quý, năm để đảm bảo tiến độ.

UBND TP cũng giao Sở Xây dựng rà soát, tham mưu điều chỉnh quy hoạch liên quan, đặc biệt là quy hoạch khu vực phát triển định hướng giao thông công cộng (TOD), đồng thời hướng dẫn MAUR lập và thẩm định dự án đầu tư.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ rà soát quỹ đất, kế hoạch sử dụng đất trên các tuyến, tham mưu phương án khai thác quỹ đất TOD hiệu quả.

TPHCM hiện đang khai thác tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Trước đó, MAUR đã có công văn khẩn gửi UBND TP và Sở Tài Chính về việc đề xuất giao nhiệm vụ chủ đầu tư và bố trí vốn để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 2 tuyến metro này.

Theo MAUR, tuyến metro số 1 (TP mới Bình Dương - Suối Tiên) hiện chưa trình Quốc hội, metro số 2 (Thủ Dầu Một - TPHCM) chưa thực hiện thủ tục trình quyết định chủ trương đầu tư.

Vừa qua, Quốc hội thông qua Luật Đường sắt 2025 bổ sung thêm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để đầu tư phát triển đường sắt bao gồm cả đường sắt đô thị. Do đó, 2 dự án trên thuộc đối tượng thực hiện theo quy định mới về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng theo Luật số 90/2025/QH15 và không phải thực hiện quyết định chủ trương đầu tư.

Theo quy định mới, đối với các dự án đường sắt địa phương, dự án đường sắt địa phương theo mô hình phát triển đô thị mô hình TOD, UBND cấp tỉnh có thẩm quyền tổ chức lập, thẩm định, quyết định đầu tư và quyết định điều chỉnh theo trình tự, thủ tục tương tự như dự án nhóm A do địa phương quản định của pháp luật có liên quan.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, MAUR kiến nghị UBND TP giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư hai dự án nêu trên.

MAUR cũng đã kiến nghị Sở Tài chính tham mưu HĐND thành phố bố trí 10 tỷ đồng cho mỗi dự án để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư trong năm 2025.