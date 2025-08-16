143 trụ cột tháp Tam Thắng ở TPHCM 'phát sáng' dưới nắng

Hệ thống gốm mosaic khiến tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu, TP.HCM), điểm nhấn kiến trúc tại quảng trường Thùy Vân, rực sáng đúng như ý đồ của đơn vị thiết kế.
143 trụ đa giác với gạch gốm mosaic trên phần đỉnh giúp tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu, TP.HCM) lung linh vào ban ngày và rực rỡ về đêm nhờ hệ thống đèn trên mỗi cột. Trước thềm khánh thành vào ngày 19/8, công trình kiến trúc điểm nhấn của quảng trường Thùy Vân gây ấn tượng với người dân, du khách bởi độ hoành tráng. Bộ ảnh của Minh Lộc (ngụ phường Phú Mỹ) vào chiều ngày 13/8 lột tả nét hiện đại, mức độ dịu dàng của công trình trong ánh chiều tà. Ảnh: Minh Lộc.