Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

143 trụ cột tháp Tam Thắng ở TPHCM 'phát sáng' dưới nắng

Hệ thống gốm mosaic khiến tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu, TP.HCM), điểm nhấn kiến trúc tại quảng trường Thùy Vân, rực sáng đúng như ý đồ của đơn vị thiết kế.

143 trụ đa giác với gạch gốm mosaic trên phần đỉnh giúp tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu, TP.HCM) lung linh vào ban ngày và rực rỡ về đêm nhờ hệ thống đèn trên mỗi cột. Trước thềm khánh thành vào ngày 19/8, công trình kiến trúc điểm nhấn của quảng trường Thùy Vân gây ấn tượng với người dân, du khách bởi độ hoành tráng. Bộ ảnh của Minh Lộc (ngụ phường Phú Mỹ) vào chiều ngày 13/8 lột tả nét hiện đại, mức độ dịu dàng của công trình trong ánh chiều tà. Ảnh: Minh Lộc.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Lộc nói: &quot;Lâu lắm rồi tôi mới được thấy biển từ phía công viên Bãi Sau. Sau khi chính quyền thu hồi đất để chỉnh trang, khu vực này như được thay áo mới. Các công trình tại đây tương đối hiện đại, đặc biệt là tháp Tam Thắng. Buổi chiều nắng phả xuống tháp khá đẹp, dự kiến đây sẽ là điểm hút khách check-in tại Vũng Tàu thời gian tới&quot;. Ảnh: Minh Lộc.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Lộc nói: "Lâu lắm rồi tôi mới được thấy biển từ phía công viên Bãi Sau. Sau khi chính quyền thu hồi đất để chỉnh trang, khu vực này như được thay áo mới. Các công trình tại đây tương đối hiện đại, đặc biệt là tháp Tam Thắng. Buổi chiều nắng phả xuống tháp khá đẹp, dự kiến đây sẽ là điểm hút khách check-in tại Vũng Tàu thời gian tới". Ảnh: Minh Lộc.
Theo ghi nhận ngày 15/8, hệ thống phun nước, đèn của tháp Tam Thắng đã sẵn sàng cho sự kiện kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9. Dự kiến, đơn vị thi công sẽ lên đèn lần đầu tiên vào tối ngày 17/8. Theo công ty Cổ phần Kiến trúc Cảnh quan EGO Việt Nam (đơn vị thiết kế), hình dáng tổng thể công trình tựa như mũi thuyền hướng ra biển lớn. Hệ thống đèn được lắp tại phần đỉnh cột, tạo hiệu ứng hắt sáng từ trên xuống. Trong ảnh là tháp Tam Thắng nhìn từ đường Lê Hồng Phong, hướng đài tưởng niệm liệt sỹ. Ảnh: Hoàng Nhân.
Theo ghi nhận ngày 15/8, hệ thống phun nước, đèn của tháp Tam Thắng đã sẵn sàng cho sự kiện kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9. Dự kiến, đơn vị thi công sẽ lên đèn lần đầu tiên vào tối ngày 17/8. Theo công ty Cổ phần Kiến trúc Cảnh quan EGO Việt Nam (đơn vị thiết kế), hình dáng tổng thể công trình tựa như mũi thuyền hướng ra biển lớn. Hệ thống đèn được lắp tại phần đỉnh cột, tạo hiệu ứng hắt sáng từ trên xuống. Trong ảnh là tháp Tam Thắng nhìn từ đường Lê Hồng Phong, hướng đài tưởng niệm liệt sỹ. Ảnh: Hoàng Nhân.
Bên cạnh tháp, một số công trình khác như sân bóng rổ, 5 vị trí hầm đi bộ kết nối từ khu khách sạn, nhà vệ sinh, trạm dịch vụ công cộng, điểm vui chơi giải trí, tập thể thao... nằm trên 2 lô đất 165, 165A đường Thùy Vân, cũng đạt tỷ lệ hoàn thiện trên 85%. Ảnh: Hoàng Nhân.
Bên cạnh tháp, một số công trình khác như sân bóng rổ, 5 vị trí hầm đi bộ kết nối từ khu khách sạn, nhà vệ sinh, trạm dịch vụ công cộng, điểm vui chơi giải trí, tập thể thao... nằm trên 2 lô đất 165, 165A đường Thùy Vân, cũng đạt tỷ lệ hoàn thiện trên 85%. Ảnh: Hoàng Nhân.
Dù chưa chính thức khánh thành, dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân cho thấy hiệu quả bước đầu khi đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và thư giãn của người dân. Không gian hướng biển thông thoáng, hệ thống cây xanh làm đẹp thành phố. Ảnh: Minh Lộc.
Dù chưa chính thức khánh thành, dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân cho thấy hiệu quả bước đầu khi đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và thư giãn của người dân. Không gian hướng biển thông thoáng, hệ thống cây xanh làm đẹp thành phố. Ảnh: Minh Lộc.
Bộ ảnh của Minh Lộc không chỉ thể hiện nét hiện đại mới của Vũng Tàu, mà còn ghi lại nét sinh hoạt thường ngày của người dân tại quảng trường. Tuyến đường ven biển dài 3,2 km qua Bãi Sau là một trong số địa điểm quan trọng, được kỳ vọng góp phần phát triển ngành du lịch TP.HCM. Ảnh: Minh Lộc.
Bộ ảnh của Minh Lộc không chỉ thể hiện nét hiện đại mới của Vũng Tàu, mà còn ghi lại nét sinh hoạt thường ngày của người dân tại quảng trường. Tuyến đường ven biển dài 3,2 km qua Bãi Sau là một trong số địa điểm quan trọng, được kỳ vọng góp phần phát triển ngành du lịch TP.HCM. Ảnh: Minh Lộc.
Znews
#tháp Tam Thắng #gốm mosaic #quảng trường Thùy Vân #kiến trúc hiện đại Vũng Tàu #đèn trang trí tháp #du lịch Vũng Tàu #công trình chỉnh trang ven biển #phát triển du lịch TP.HCM #khu vui chơi giải trí #biển Bãi Sau

Xem thêm

Cùng chuyên mục