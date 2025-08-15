Kẻ sàm sỡ bị cô gái truy đuổi, đánh ở Metro TPHCM: Nhiều người nhận là nạn nhân

Công an đang làm rõ để xử lý đối với thanh niên 33 tuổi bị tố có hành vi sàm sỡ phụ nữ trên tàu Metro ở TPHCM. Hiện có nhiều cô gái lên tiếng phản ánh từng là nạn nhân của đối tượng này.

Đến nay Công an phường Bến Thành, TPHCM vẫn đang tạm giữ để củng cố hồ sơ, xử lý đối với L.P.V.C. (33 tuổi) vì bị tố cáo sàm sỡ phụ nữ khi đi Metro ở TP.HCM.

Được biết, trong chiều 14/8 công an tạm giữ C. để lấy lời khai. Công an cũng đưa 2 cô gái về trụ sở để trình báo sự việc, gồm chị P. (20 tuổi) và chị V. (19 tuổi).

L.P.V.C. bị giữ tại Công an phường Bến Thành. Ảnh: T.L.

Trong đó, chị P. là người trực tiếp tố cáo C. đã có hành vi dùng tay sờ mó, sàm sỡ chị khi đi tàu Metro số 1 từ ga Thủ Đức về ga Bến Thành trong chiều 14/8.

Còn chị V. trước đây cũng từng bị C. sàm sỡ khi đi tàu Metro chiều 13/7. Chiều 14/8, chị đi tàu Metro và tình cờ chạm mặt lần thứ 2 với C.

Chị V. cho biết, thời điểm đó, khi chị ngồi trên tàu Metro thì chính C. đã tiếp cận, đến ngồi gần. Cũng là bộ dạng để ba lô trước ngực, mặc áo khoác dài tay, C. luồn tay phía dưới để tiếp cận cơ thể chị V.

“Tôi thấy nhột, nghĩ là vô tình đụng vào balo hay áo khoác người bên cạnh nên tôi ngồi xích ra thì kẻ đó cứ xích theo” - chị V. kể lại. Lúc đó chị không dám làm lớn chuyện vì có nhiều người xung quanh và lo sợ đối tượng phản ứng theo chiều hướng mất kiểm soát.

Đến chiều 14/8 chị V. đi tàu Metro từ ga Thủ Đức về ga Bến Thành thì chạm mặt lần 2 với gã “biến thái”. Để ý thấy C. có hành vi biến thái với cô gái khác (là chị P.) nên chị V. đã bí mật quay hình, chụp ảnh lại toàn bộ diễn biến vụ việc.

Lần thứ 2 đối diện với kẻ từng sàm sỡ mình trên tàu Metro, chị V. đã bí mật quay hình, chụp ảnh lại khi C. có hành vi sàm sỡ cô gái khác. Ảnh: T.L.

Được biết, sau khi C. bị giữ vì hành vi sàm sỡ phụ nữ trên tàu Metro, nhiều diễn đàn, Fanpage chia sẻ lại hình ảnh, thông tin vụ việc. Có nhiều cô gái lên tiếng, nêu việc đã từng bị C. quấy rối khi đi tàu Metro.

Chị R.L. (người mẫu tự do) xác nhận, đã bị C. “giờ trò biến thái” trên tàu Metro vào ngày 31/7 vừa qua. Khi đó, C. luồn tay dưới balo và áo khoác để sờ vào cơ thể chị L. thì chị này đã lật áo khoác lên, C. liền thụt tay.

Chị L. lên tiếng phản ứng thì C. im lặng. Đúng lúc tàu đến ga, C. vội chạy xuống mất hút.

Ngoài ra, nhiều cô gái khác lên tiếng tố việc từng bị C. sàm sỡ trên tàu Metro và các tuyến xe buýt tại khu vực làng Đại học, tại Thủ Đức. Nhiều người lo ngại, đặt vấn đề, trong balo của C. có nhiều thẻ, giấy tờ sinh viên của các trường đại học nghi làm giả để đối tượng ra vào các trường tiếp cận, gây rối hoặc quay lén tại khu vực nhà vệ sinh nữ.

Kẻ bệnh hoạn bị bắt quả tang như thế nào?

Theo lời kể của chị V., do từng bị C. quấy rối vào nên khi gặp lại gã trai này vào chiều 14/8 trên tàu Metro số 1 thì chị đã nhận ra ngay. Khi thấy C. ngồi gần chị P. thì chị V. đã bí mật dùng điện thoại quay, chụp hình lại toàn bộ diễn biến.

Theo tường trình của chị P. tại cơ quan công an, C. ngồi bên cạnh mặc áo khoác đen dài tay, đeo khẩu trang che kín mặt và đặt balo trước ngực. C. luồn tay dưới balo tiếp cận cơ thể chị P.

Lực lượng CSCĐ đã giữ L.P.V.C. khi đối tượng này bị nạn nhân P. truy đuổi vào tận nhà vệ sinh ở ga Metro Bến Thành. Ảnh: T.L.

Biết gặp kẻ cố ý sàm sỡ, chị P. lên tiếng cảnh cáo nhưng C. nghĩ chỗ đông người nạn nhân không dám phản ứng mạnh nên vẫn tiếp tục hành vi. Khi tàu vừa đến ga Bến Thành, chị P. đã quát to, đánh khiến C. chạy xuống tàu.

Chị V. kể, lúc đó chị P. rất bức xúc nên đã giao đồ đạc tư trang cho chị V. giữ hộ và đuổi theo kẻ bệnh hoạn đang chạy vào nhà vệ sinh nam ở ga tàu để trốn.

Theo chị V., khi đó trong nhà vệ sinh nam có một số người nhưng chị P. nổi nóng đuổi những người này ra để xử lý "kẻ biến thái”. Lúc này. C. có đưa ra 1 chiếc thẻ nói là sinh viên ngành Y, nhưng chị P. vẫn bực tức, đánh tới tấp. Khi phát hiện có ồn ào, mất an ninh trật tự, nhân viên bảo vệ ga Bến Thành đã can thiệp và trình báo công an.

Lúc đó, lực lượng CSCĐ và công an phường có mặt đã đưa C. cùng chị P, chị V. về làm việc. Được biết, tại cơ quan công an, lúc đầu C. quanh co, không thừa nhận nhưng sau đó đã khai báo.

Trong balo của L.P.V.C. có nhiều thẻ sinh viên, bị nghi là dùng để ra vào các trường đại học, tiếp cận sàm sỡ các nữ sinh. Ảnh: T.L.

Từng 2 lần đối diện với kẻ sàm sỡ, trong đó 1 lần là nạn nhân bị quấy rối và 1 lần là nhân chứng, chị V. chia sẻ với các bạn nữ khi đối diện với tình huống bị sàm sỡ nơi công cộng: “Tôi đã từng bị quấy rối nhưng đã không lên tiếng quyết liệt, để "kẻ biến thái” có cơ hội tiếp tục. Tôi khuyên các bạn nữ nếu rơi vào trường hợp bị quấy rối, bị sàm sỡ thì phải hô hoán để người xung quanh trợ giúp và báo bảo vệ gần đó”.