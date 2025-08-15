Hàng chục người đang dập lửa dữ dội trong khu công nghiệp ở TPHCM

TPO - Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an chia ra nhiều hướng, nỗ lực khống chế lửa dữ dội tại nhà xưởng công ty trong khu công nghiệp.

Chiều 15/8, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM đang nỗ lực tiếp cận, dập tắt đám cháy xảy ra tại một nhà xưởng công ty trong khu công nghiệp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 cùng ngày, tại khu vực nhà xưởng Công ty TNHH VX trên đường N8, khu công nghiệp Nam Tân Uyên (phường Tân Uyên, TPHCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Cột khói cao, đứng từ xa vẫn nhìn thấy đám cháy

Ngay sau khi phát hiện có cháy, một số người chạy tới dùng dụng cụ chữa cháy tại chỗ để dập lửa, đồng thời trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Uyên, cùng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM nhanh chóng đến hiện trường tổ chức dập lửa.

Đến 15h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập lửa. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được công an điều tra làm rõ.