Xe đầu kéo chở sầu riêng bị lật, bốc cháy trên đèo Mang Yang

Tiền Lê
TPO - Khi di chuyển tới đèo Mang Yang, xe đầu kéo chở sầu riêng đã va chạm với xe tải chở mì. Cú va chạm khiến cả hai xe bị lật ra đường, trong đó có một xe bị bốc cháy.

tien-phong-1300.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Chiều 14/8, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 Phòng Cảnh sát giao thông - công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 xe bị lật, trong đó một xe bị bốc cháy xảy ra tại đèo Mang Yang (địa phận xã Đak Pơ, Gia Lai).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, ô tô đầu kéo biển số 15H-062.08 kéo theo sơmi rơmooc biển số15R-055.02 chở sầu riêng, do anh Vũ Hoài Thương (SN 1993, trú TP. Cần Thơ) điều khiển, lưu thông theo hướng từ xã Hra đến xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.

Tuy nhiên, khi tới Km 110+400 m (Quốc lộ 19), đoạn qua đèo Mang Yang (đoạn qua địa phận xã Đak Pơ), chiếc xe này đã va chạm với xe tải biển số 81C-284.36 (chưa xác định người điều khiển) chở mì, chạy cùng chiều phía trước.

image.jpg
Ô tô đầu kéo chở sầu riêng bị bốc cháy.
tien-phong-3643.jpg
Xe tải chở mì bị lật, đổ ra đường.

Vụ va chạm làm 2 xe đều lật về một bên, hàng hóa vương vãi ra đường, khiến giao thông bị ùn tắc cục bộ, ô tô đầu kéo bốc cháy dữ dội ở phần đầu. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, đội cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Gia Lai đã tới hiện trường điều tiết giao thông, nhanh chóng dập lửa. Đến khoảng 15h55 cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Tiền Lê
