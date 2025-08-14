Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cứu 5 người khỏi đám cháy bùng phát lúc nửa đêm ở Đà Nẵng

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố Đà Nẵng đã trực tiếp hướng dẫn, cứu 5 người thoát khỏi vụ cháy nhà dân tối 13/8.

Sáng 14/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa kịp thời giải cứu 5 người thoát khỏi vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm.

dc94005a16489e16c759-2593.jpg
Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đưa người mắc kẹt ra khỏi căn nhà.

Trước đó, khoảng 22h ngày 13/8, ngọn lửa bùng phát tại căn nhà 2 tầng trên đường Thăng Long, phường Cẩm Lệ. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường.

Tại đây, lính cứu hỏa tiếp cận xử lý đám cháy ở tầng 1 theo nhiều hướng, gồm cửa chính và cửa hông bên trái. Một tổ khác tiếp cận ban công tầng 2, hướng dẫn 5 người bị mắc kẹt thoát ra ngoài qua thang xuống khu vực an toàn.

Lực lượng chức năng sử dụng búa, rìu phá kính để phun nước vào bên trong, đồng thời mở các cửa nhằm thoát khói. Đến khoảng 22h31 cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Nguyễn Thành
#cứu người khỏi cháy nhà Đà Nẵng #cháy nhà tại Đà Nẵng #phòng cháy chữa cháy Đà Nẵng #đám cháy đêm ở Đà Nẵng #cứu nạn cứu hộ Đà Nẵng #ngọn lửa nhà dân Đà Nẵng #đội cứu hỏa Đà Nẵng #hướng dẫn thoát hiểm cháy nhà #nguyên nhân vụ cháy Đà Nẵng #kỹ năng cứu hộ cháy nhà

Xem thêm

Cùng chuyên mục