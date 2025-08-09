Ô tô bốc cháy ngùn ngụt sau tai nạn ở TPHCM

Chiều 9/8, lực lượng chức năng phường Cầu Kiệu (TPHCM) phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ ô tô bốc cháy dữ dội sau va chạm xảy ra trên địa bàn.

Ô tô bốc cháy ngùn ngụt trên đường.

Thông tin ban đầu, khoảng 12h cùng ngày, ô tô 16 chỗ lưu thông trên đường Phan Đăng Lưu, hướng từ ngã tư Phú Nhuận về chợ Bà Chiểu. Khi đến giao lộ Phan Đăng Lưu – Nguyễn Công Hoan, ô tô này tông vào đuôi xe tải chạy cùng chiều phía trước khiến phương tiện này lao về trước và tông tiếp vào một xe máy.

Sau va chạm, ô tô bốc cháy dữ dội. Ngay sau đó, tài xế ô tô mở cửa cho 6 người trên xe thoát ra ngoài. Ít phút sau, ngọn lửa bao trùm ô tô khiến người đi đường hốt hoảng.

Hiện trường vụ ô tô bốc cháy sau tai nạn.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chữa cháy kịp thời có mặt dập tắt. Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng làm ô tô cháy rụi nhiều bộ phận.

Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.